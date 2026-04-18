快訊

老公結紮後竟懷孕！她夢見媽祖送子還揭性別 結局曝光網全看傻

「優質植物蛋白」吃錯加速老化？醫揭豆腐變雷的食用方法

影／校園剪樹竟鋸枝幹趕鳥！雛鳥受驚炸毛影片曝光…網炸鍋

聽新聞
0:00 / 0:00

親子生態旅遊好去處 坪林茶鄉滿滿綠光現推螢光季

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
坪林區公所舉辦「2026坪林螢光季」本周登場。圖／坪林區公所提供
坪林區公所舉辦「2026坪林螢光季」本周登場。圖／坪林區公所提供

4月螢火蟲季，近日坪林夜晚被點點綠光點亮，坪林區公所舉辦「2026坪林螢光季」本周登場，今活動以「永續生態、多元體驗」為主軸，不僅有專業的賞螢導覽，更精心規劃手作體驗、螢光市集、樂園轉蛋機等限定活動，打造日夜皆宜的永續生態之旅。

坪林區長張秀玲表示，坪林擁有豐富的自然資源和清澈的水質，各處都有螢火蟲蹤跡，是絕佳賞螢地點，每到此季節，除夜間螢光點點，白天老街裡春燕築巢，拱橋旁有鷺鷥公寓，賞螢步道內還有油桐花，處處充滿生機與美景。

今年螢光季除了在地走讀活動，更進一步與在地店家結合，讓賞螢不僅是一個生態觀賞活動，更是一個連結當地文化、支持永續旅遊的平台，期待透過多元活動規劃，讓民眾深入了解坪林生態之美，共同為環境保護盡一份心力。

坪林區公所表示，此次活動內容豐富，活動內容包括即日起至26日的螢光季活動日在服務台領取限量螢光季DM到「合作螢光店家」消費，就有機會兌換限量好禮。另在親水吊橋活動主場設有螢火蟲專業定點導覽等活動，讓民眾賞螢不再走馬看花，而真正學到螢火蟲小知識。

坪林區公所舉辦「2026坪林螢光季」本周登場。圖／坪林區公所提供
坪林區公所舉辦「2026坪林螢光季」本周登場。圖／坪林區公所提供

坪林 賞螢 螢火蟲

延伸閱讀

瑞芳桐花祭19日登場 漫步山城賞花體驗春日浪漫

新北市美術館開館一周年 「光有回聲」以煙火x無人機雙舞台點亮夜空

相關新聞

勿讓神明等！議員建議北市集中燒紙錢設「高效專爐」

北市府力推「金銀紙錢集中焚燒」政策，但大型焚化爐需累積一定的量才能啟動，無法滿足宗教「儀軌」須當天燒化的時效需求，有信眾被迫赴外縣市燒化。議員王欣儀建議市府在木柵及內湖焚化廠區內設置高效能「環保專用金爐」，民政局則表示會與環保局評估。

親子生態旅遊好去處 坪林茶鄉滿滿綠光現推螢光季

4月螢火蟲季，近日坪林夜晚被點點綠光點亮，坪林區公所舉辦「2026坪林螢光季」本周登場，今活動以「永續生態、多元體驗」為主軸，不僅有專業的賞螢導覽，更精心規劃手作體驗、螢光市集、樂園轉蛋機等限定活動，打造日夜皆宜的永續生態之旅。

淡江大橋景觀燈柱分階段測試啟動 確保夜間行車安全

為辦理淡江大橋通車前各項設施整備作業，交通部公路局自4月14日起於晚間時段辦理景觀燈柱分階段燈光測試，整體測試情形順利。公路局表示，淡江大橋全橋126支景觀燈柱均已完成安裝，將持續就整體照明效果、控制系統及設備運作穩定性進行確認與調整，作為正式啟用前的重要檢核作業。

不忍寵物遺體堆在冷凍庫 議員建議北市新設「寵物專用焚化爐」

全台合法的寵物殯葬業者稀缺，非法業者處理寵物殯葬喊價動輒開價6千元，北市議員陳炳甫指出，北市殯葬處預計將新建12座焚化爐設施，建議市府趁此研議將其中一座挪為「寵物專用焚化爐」藉此建立北市透明合法的寵物殯葬和遺體處理機制；台北市長蔣萬安已請動保處和殯葬處評估。

北捷東環段內湖關鍵區段開工 蔣萬安：未來可緩解內科交通

為解內科塞車，台北捷運環狀線東環段CF720區段標昨開工，其中一座車站就在內科核心，被視為關鍵區段標，市長蔣萬安昨直言，該區段標可徹底緩解內湖上下班尖峰時段交通壓力，還有當地包括Costco在內各大商場假日所帶來的大量人車潮。

東環段區段施工 議員憂變成「大內科停車場」

捷運東環段CF720區段標開工恐造成數年交通黑暗期，台北市長蔣萬安昨允諾，施工時會維持一樣車道數，一定將衝擊降最低。議員也憂心前一段CF710區段標施工時，車道反而縮減，造成瑞光路恐塞到變成「大內科停車場」，捷運局與交通局允諾持續檢討。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。