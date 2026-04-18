親子生態旅遊好去處 坪林茶鄉滿滿綠光現推螢光季

4月螢火蟲季，近日坪林夜晚被點點綠光點亮，坪林區公所舉辦「2026坪林螢光季」本周登場，今活動以「永續生態、多元體驗」為主軸，不僅有專業的賞螢導覽，更精心規劃手作體驗、螢光市集、樂園轉蛋機等限定活動，打造日夜皆宜的永續生態之旅。

坪林區長張秀玲表示，坪林擁有豐富的自然資源和清澈的水質，各處都有螢火蟲蹤跡，是絕佳賞螢地點，每到此季節，除夜間螢光點點，白天老街裡春燕築巢，拱橋旁有鷺鷥公寓，賞螢步道內還有油桐花，處處充滿生機與美景。

今年螢光季除了在地走讀活動，更進一步與在地店家結合，讓賞螢不僅是一個生態觀賞活動，更是一個連結當地文化、支持永續旅遊的平台，期待透過多元活動規劃，讓民眾深入了解坪林生態之美，共同為環境保護盡一份心力。

坪林區公所表示，此次活動內容豐富，活動內容包括即日起至26日的螢光季活動日在服務台領取限量螢光季DM到「合作螢光店家」消費，就有機會兌換限量好禮。另在親水吊橋活動主場設有螢火蟲專業定點導覽等活動，讓民眾賞螢不再走馬看花，而真正學到螢火蟲小知識。