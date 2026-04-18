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舊服務處電話新用戶頻接陳情 蔣萬安：請打1999

中央社／ 台北18日電

台北市議員柳采葳接獲陳情，有民眾頻繁接到他人來電陳情，才知道自己選到台北市長蔣萬安任職立委時的服務處電話。蔣萬安今天呼籲，有市政需要請打1999市民熱線。

國民黨台北市議員柳采葳昨天在議會民政部門質詢上表示，蔣萬安卸下立委身分後，就停用中山區立委服務處電話，但中華電信經過3個月冷凍期即重新釋出此門號，導致選到此號的民眾頻繁接到他人陳情，甚至有人自稱「蔣萬安老婆」，要求蔣萬安接聽。

柳采葳說，民眾已多次表達不堪其擾，呼籲市府更積極協助，並主動跟中華電信溝通，未來政治人物使用過的電話應延長保留期限，避免類似狀況再次發生。

台北市政府秘書長王玉芬答詢表示，得知此事後就請立法院等相關單位協助將記載此電話的頁面更新或下架，後續也會跟中華電信討論，延長政治人物使用過的號碼停用期。

蔣萬安今天出席內湖高工40週年校慶前被媒體堵訪表示，他舊的服務處電話其實很早就停用了，現在大家如果有市政需要，請撥打1999市民熱線。

國民黨 蔣萬安 柳采葳

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