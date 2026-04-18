不忍寵物遺體堆在冷凍庫 議員建議北市新設「寵物專用焚化爐」

全台合法的寵物殯葬業者稀缺，非法業者處理寵物殯葬喊價動輒開價6千元，北市議員陳炳甫指出，北市殯葬處預計將新建12座焚化爐設施，建議市府趁此研議將其中一座挪為「寵物專用焚化爐」藉此建立北市透明合法的寵物殯葬和遺體處理機制；台北市長蔣萬安已請動保處和殯葬處評估。

台北市日前爆發動物之家動物遺體堆積如山，大批遺體擠在冷凍庫，甚至堆到天花板，畫面令人不忍。陳炳甫指出，這是結構性的問題，目前全台灣合法的寵物殯葬業者僅有一家，由於資源極度稀缺，加上台北市政府本身完全沒有自己的寵物焚化設施，如果唯一一家合法廠商不願承接，動物焚化問題該何去何從？

陳炳甫說，在缺乏合法管道的情況下，他向市長蔣萬安提出大膽且具體的解決方案，市府殯葬處正規畫預計新建12 座焚化設施，市府要面對問題，研議將其中做為寵物專用焚化爐；他也建議應透過北北基桃合作平台，共同開發合法的寵物殯葬專區，打破現在民間業者壟斷的亂象。

台北市長蔣萬安日前在施政報告中答詢指出，將請動保處與殯葬管理處等相關局處共同檢討，針對長期硬體規畫與預算編列進行評估。

另據市府官員指出，寵物和人的殯葬屬不同體系，北市殯葬業的相關法令，都是規範人的殯儀事項，也就是說，雖然寵物殯葬議題很多人關注，但殯葬管理條例不規範寵物，條文明確，且主管機關也不同，恐需要地方政府與中央討論，因為寵物跟農委會有關，殯葬是內政部。

有民眾表示，寵物如果要個別火化，都去新北市找業者，像火化一隻貓，從接運、冰存、到火化完撿骨，需要6千元，也不清楚業者是否合法。

北市一名曾養狗的洪姓飼主表示，由於台北市沒有寵物殯葬，家中狗狗過世後，就只能找往新北市寵物殯葬業者尋覓，當時找到離家相對較近的林口，火化後樹葬的儀式，經費加總落在6千元。

北市動保處收容組長華心惠表示，中央目前針對寵物生命紀念設施訂有「非都市土地申請變更為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫審查作業要點」，辦理非都市土地申請變更編定，不過，台北市皆為都市計畫土地，所以不適用這作業要點。

她說，動保處目前與殯葬管理處研議第二殯儀館設置動物焚化設施的可行性，但涉及兩處本身的法規，包含地目、用途、殯葬服務等，都仍需要再討論研議。

另外，有關先前發生的寵物屍體堆積狀況，華心惠說，由合法得標廠商定期清運處理，執行上沒有問題，未來在標案上會將可能發生空窗期的狀況補齊。