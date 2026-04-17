民代爆新北網路報案系統個資遭洩漏 市警局將向廠商依法究責

新北市議員陳世軒今表示，他接獲民眾陳情指，當使用「新北市政府網路報案系統」報案，網頁竟出現技術異常，導致頁面跳轉並顯示其他民眾的報案紀錄，他要求市警局盡速釐清原因並修補漏洞，以維護市民個人隱私。

陳情民眾表示，今天當辦理網路報案按下送出鍵後，網頁因不明原因當機並顯示網路錯誤訊息，重新整理頁面後，系統竟跳轉顯示出其他報案人的紀錄，包含姓名、身分證字號、電話、居住地及戶籍地址以及報案事由等個資。

陳世軒指出，網路報案系統本應是市民尋求協助的管道，卻因技術性錯誤，讓報案人的隱私暴露給不相干之第三人，儘管警察局已完成系統清查，初步調查顯示是因特定時段技術性錯誤所致，屬於「單一個案」，並非整個系統性漏洞或遭受駭客攻擊，但個資安全不容有失，即便只有一筆外洩，對市民信任都是打擊，要求應全面檢視各網路平台，提升系統的耐壓性與穩定性。

對此，新北市警局今晚回應，針對議員提示民眾網路報案異常，顯示他人報案內容及個資，經實際測試尚未發現異常，警局系統資料庫均由系統契約廠商維護，並嚴格加密，此案係屬個案，對於民眾報案造成不便，特此致歉。本局已主動聯繫陳情人說明原委，並請其配合刪除以保護他人個資。

此外，第一時間已聯繫110系統建置廠商緊急檢修，檢視網路報案系統是否異常，為求審慎，暫停受理網路報案，並於官網公告周知，請民眾改撥打110或使用簡訊報案。另此案民眾資料外洩致生之損害賠償，將依「110集中受理民眾報案、e化勤務指揮管制系統及相關資訊設備養護案」契約規定，向建置廠商依法究責。