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東環段區段施工 議員憂變成「大內科停車場」

聯合報／ 記者邱書昱楊正海／台北報導
台北市長蔣萬安昨出席環狀線東環段CF720區段標開工動土典禮。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安昨出席環狀線東環段CF720區段標開工動土典禮。記者邱書昱／攝影

捷運東環段CF720區段標開工恐造成數年交通黑暗期，台北市長蔣萬安昨允諾，施工時會維持一樣車道數，一定將衝擊降最低。議員也憂心前一段CF710區段標施工時，車道反而縮減，造成瑞光路恐塞到變成「大內科停車場」，捷運局與交通局允諾持續檢討。

CF720區段標昨動土，蔣萬安坦言，在地里長和鄉親都很關心施工期間帶來包括交通的不便可能衝擊，也要謝謝里長們協助跟居民、住戶的溝通協調。捷運局表示，目前規畫，將原先車道寬三點五公尺，調整為三點二公尺，但維持一樣車道數量。

不過，地方較擔心兩個月前開工的CF710區段標交通維持計畫，在地議員李明賢說，東環線動工大家都樂見，但CF710區段標的Y32站大港墘公園將於下半年動工，但交維計畫中，瑞光路有一車道改為公車專用道，剩兩車道為南北向通車，屆時瑞讓瑞光路塞車變得更嚴重，未來恐變成「大內科停車場」。

捷運局說，交通維持計畫會持續修正，並搜集地方意見，預計二到三個月後會有一個版本出來，大家交換意見，將影響降到最小。

交通局長謝銘鴻說，在瑞光路交通維持計畫部分，四月二日有邀請專家學者審查會，委員強調維持既有車道數，並針對捷運局提出的方案分析相關數據，但捷運局部分說明不夠周全，有將交通維持計畫重新退回重審，交通局也會持續和捷運局滾動檢討。

台北 車道 蔣萬安

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