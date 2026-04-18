北捷東環段內湖關鍵區段開工 蔣萬安：未來可緩解內科交通

為解內科塞車，台北捷運環狀線東環段CF720區段標昨開工，其中一座車站就在內科核心，被視為關鍵區段標，市長蔣萬安昨直言，該區段標可徹底緩解內湖上下班尖峰時段交通壓力，還有當地包括Costco在內各大商場假日所帶來的大量人車潮。

CF720區段標全長一點八三公里，於瑞光公園內設置Y33站，上、下行潛盾隧道分別由舊宗路二段一七一巷及瑞湖街一七八巷轉至舊宗路二段，穿越國道一號後鄰民權東路六段一一巷設Y34站，後續再以潛盾隧道方式穿越民權大橋下方，到沿舊宗路一段與新湖一路街口附近。

市府昨辦動土典禮，蔣萬安指出，二個月前，才參加CF710區段標的開工，緊接著CF720區段標動工了，連續兩個區段標順利動工，是他對解決內湖交通的決心跟承諾，更是「台北隊」展現重大建設的執行力以及決心。

蔣萬安說，這個關鍵區段標在捷運東環段最核心的地方，是未來東環段能夠順暢運行的靈魂所在，會有兩座車站，Y33站在瑞光公園，未來會用立體建築方式，提供市民朋友休憩、休閒、放鬆的生活空間；Y34車站則在內科核心以及民權東路交口，未來也保留廣場空間，可以讓所有市民很輕鬆步行到內湖運動公園、河濱公園。

捷運工程局一工處長程道信表示，工程困難處在於穿越國道一號下方，以及既有的汙水管的衝突，處理完才能施作。

程道信說，目前環狀線第一期工程已通車，南環、北環工程也全面展開施工，截至今年三月底，工程進度達到百分之卅一點八九。東環段整體工程共分為六個區段標，剩下兩個區段標也是最為困難的舊宗路一段的Ｙ35站、東機廠，以及松山站、永春站交會路段。

他也說，特別是松山站，要在現有的高鐵、台鐵、捷運正下方挖捷運車站，難度相當高，持續積極招標，期望今年底決標，同樣朝全線二○三二年通車目標邁進。