淡江大橋萬人登橋 侯友宜李四川蘇巧慧同框見證

淡江大橋通車前今天舉行首場暖身活動，估逾萬民眾登橋參訪。新北市長侯友宜、國民黨新北市長參選人李四川與民進黨新北市長參選人蘇巧慧也到場共襄盛舉，3人同框見證台灣新地標。

淡江大橋訂5月12日通車，一系列參訪及慶祝活動接續展開，新北市政府今天下午舉行首場暖身活動「淡水八里．橋見未來」。民政局表示，下午2時起陸續湧入上萬民眾，以漫步方式參觀橋體工程、欣賞跨河視角。現場安排公路局工程解說，帶領民眾認識淡江大橋設計理念、工程特色及對區域交通與城市發展影響。

侯友宜隨後從八里端上橋，李四川則從淡水端步行登橋，兩人會合後沿途與民眾握手，共同進入中央舞台區。蘇巧慧隨後也現身，3人寒暄後一同與淡江大橋合影，並在手上蓋下淡江大橋紀念戳章。侯友宜介紹，淡江大橋是由國際知名建築師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）設計，為了讓淡水夕陽不受到阻礙，在主橋體特別設計單塔不對稱斜張橋，也是全世界最大跨距斜張橋；且後方八里有觀音山，淡江大橋橋體是以兩個主橋合在一塊，如同觀音雙手祈福，希望新北會好、台灣會好。

侯友宜特別提到，謝謝40年來中央與地方共同合作，讓淡江大橋順利完工，更要向淡水與八里居民表達感謝，體諒這段時間受到的環境與交通衝擊。

蘇巧慧受訪時指出，淡江大橋是中央與地方、歷任行政院長接力推動成果，近期已有許多網友拍下飛機降落前俯瞰淡江大橋照片，並表示「看到淡江大橋，就代表回到家」，象徵這座橋不僅是交通樞紐，更將成為台灣面向世界嶄新地標。

李四川表示，這座大橋不僅是交通樞紐，更承載跨世代與鄉親的期盼；重大建設推動有賴中央與地方政府及民代緊密配合，當選後會持續用最高工程標準把關，給北海岸鄉親一條安全便利道路。

真理大學黃姓組長今天帶著朋友蔡姓夫婦一同登橋，長年住在紐西蘭的蔡姓夫婦說，在國外不時都會觀看直播關注大橋興建過程，這次特別飛回台灣見證淡江大橋通車、參與系列活動。

蔡姓夫婦認為，淡江大橋是一座結合智慧、美感與膽量的世界級橋梁，興建過程中面對許多困境，但都在堅持不懈下克服困難。例如風切干擾問題在居民反映後，迅速進行討論、找出解決方法，代表民眾聲音有被聽見，在這座橋上可以看見大家的努力與堅持。