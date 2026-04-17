瑞芳高工培育營建人才 串起測繪建築設計人才鏈

新北市教育局今天表示，瑞芳高工結合空間測繪科、建築科及室內空間設計科，並與科技大學及企業合作，建構從測繪定位、建築施工到空間設計的完整學習路徑，培育營建人才。

新北市教育局產官學協力人才培育暨企業捐贈儀式，今天在市府舉行，由瑞芳高工整合測繪、建築與空間設計三科，攜手大學與產業，打造智慧營造人才培育鏈。

瑞芳高工校長郭昱晨表示，學校推動跨域課程與移地訓練，打造接近職場的學習環境；學生也反映，課程更貼近實務，從測量、建模到設計應用，學習成果更具成就感。

校方說明，空間測繪科導入無人機測量、衛星定位及精密地籍測量等技術，並結合透地雷達與無人測量船，培養水陸空整合能力；建築科深化建築資訊模型（BIM）應用，透過虛擬施工模擬提升效率並降低材料耗損；室內空間設計科則強調綠建築與低碳設計，兼顧美感與實用性。三科橫向整合，讓學生掌握產業全貌。

教育局長張明文表示，技職教育重在實作與產業接軌，透過企業捐贈設備、業師協同教學及實習機會，學生在校即可接觸業界技術與標準，強化專業能力，提升畢業後就業競爭力。

產業界也表達支持，榮工工程總經理薛憲征以新聞稿表示，將提供實習與訓練機會，共同培育專業人才；千瑞營造董事長黃志桐指出，盼透過合作計畫，協助學生提前銜接職場。