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與上萬市民登橋見證淡江大橋新里程碑 侯友宜：等40年總算通車

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
淡江大橋通車前首場暖身活動「淡水八里．橋見未來」今日下午登場，民眾紛紛拿起手機在橋上拍照打卡，捕捉淡水河口開闊景致與歷史性一刻。記者許正宏／攝影
淡江大橋通車前首場暖身活動「淡水八里．橋見未來」今日下午登場，民眾紛紛拿起手機在橋上拍照打卡，捕捉淡水河口開闊景致與歷史性一刻。記者許正宏／攝影

淡江大橋通車前首場暖身活動「淡水八里．橋見未來」今日下午登場，市長侯友宜與在地鄉親及上萬市民，共同走上這座世界級的單塔斜張橋，見證北台灣交通建設的重大里程碑，民眾紛紛拿起手機在橋上拍照打卡，捕捉淡水河口開闊景致與歷史性一刻。

本次參訪活動由新北市政府主辦，也規畫接駁站點，提供接駁專車服務，讓民眾能輕鬆上橋。下午兩點開始，上萬市民朋友以「漫步」方式，率先踏上這座橫跨淡水河的地標。現場並安排北區公路新建工程分局分局長陳永傑解說工程，帶領民眾認識淡江大橋的設計理念、工程特色及對區域交通與城市發展影響。

市長侯友宜表示，經過四十年的等待，總算等到淡江大橋將在五月通車，今天是淡江大橋第一次開放，讓所有市民朋友上來走一走。淡江大橋讓八里到淡水節省25分鐘，除了交通變更好，也要對自然、地景尊重。

侯友宜說，當年中央與地方一起配合，找到國際知名設計師札哈·哈蒂（Zaha Hadid），這也是她最後的遺作，為了要尊重歷史地景淡水夕陽，所以在設計的時候就設計為單塔不對稱的斜張橋。主橋塔就像合掌祈福，兩個橋段合體，也如同觀音山觀音雙手合掌，為台灣祈福，為淡水、八里的子民來祝福。

活動中，在地現年105歲人瑞陳張罕阿嬤及100歲人瑞洪許俸阿嬤也到場參與，侯友宜也與兩位阿嬤致意，並致贈淡江大橋意象燈飾祝福，場面溫馨動人。

除了在地耆老，幼兒園小朋友們也與侯友宜一起在紀念明信片上寫下願望、蓋下紀念戳章，投入郵筒，寄託對未來的憧憬。活動透過跨世代同台參與，共同見證了新北市新篇章。

新北市政府表示，淡江大橋為北台灣重大交通建設，主橋長920公尺、路網全長6019公尺，交通部公路局與新北市政府聯手，在淡江大橋通車前規畫系列精彩慶祝活動，除了今日的「淡水八里．橋見未來」，還有明（18）日路跑、4月19日自行車活動、4月25日「好朋友來瞧橋」、4月26日「在一起，走上橋」、5月2日星空音樂會、5月3日「我和大橋在一起」、5月9日「感恩 美好之夜」，5月12日通車，均誠摯邀請所有市民朋友共同參與，見證歷史，讓淡江大橋成為城市的生活節奏與文化文本。

淡江大橋通車前首場暖身活動「淡水八里．橋見未來」今日下午登場，市長侯友宜與在地鄉親及上萬市民，共同走上這座世界級的單塔斜張橋，見證北台灣交通建設的重大里程碑，民眾紛紛拿起手機在橋上拍照打卡，捕捉淡水河口開闊景致與歷史性一刻。記者江婉儀／攝影
淡江大橋通車前首場暖身活動「淡水八里．橋見未來」今日下午登場，市長侯友宜與在地鄉親及上萬市民，共同走上這座世界級的單塔斜張橋，見證北台灣交通建設的重大里程碑，民眾紛紛拿起手機在橋上拍照打卡，捕捉淡水河口開闊景致與歷史性一刻。記者江婉儀／攝影

淡江大橋通車前首場暖身活動「淡水八里．橋見未來」今日下午登場，市長侯友宜與在地鄉親及上萬市民，共同走上這座世界級的單塔斜張橋，見證北台灣交通建設的重大里程碑，民眾紛紛拿起手機在橋上拍照打卡，捕捉淡水河口開闊景致與歷史性一刻。記者江婉儀／攝影
淡江大橋通車前首場暖身活動「淡水八里．橋見未來」今日下午登場，市長侯友宜與在地鄉親及上萬市民，共同走上這座世界級的單塔斜張橋，見證北台灣交通建設的重大里程碑，民眾紛紛拿起手機在橋上拍照打卡，捕捉淡水河口開闊景致與歷史性一刻。記者江婉儀／攝影

淡江大橋通車前首場暖身活動「淡水八里．橋見未來」今日下午登場，民眾紛紛拿起手機在橋上拍照打卡，捕捉淡水河口開闊景致與歷史性一刻。記者許正宏／攝影
淡江大橋通車前首場暖身活動「淡水八里．橋見未來」今日下午登場，民眾紛紛拿起手機在橋上拍照打卡，捕捉淡水河口開闊景致與歷史性一刻。記者許正宏／攝影

新北市長侯友宜與國民黨新北市長參選人李四川等人，一起在紀念明信片上寫下願望、蓋下紀念戳章。記者許正宏／攝影
新北市長侯友宜與國民黨新北市長參選人李四川等人，一起在紀念明信片上寫下願望、蓋下紀念戳章。記者許正宏／攝影

新北市長侯友宜與國民黨新北市長參選人李四川一起與105歲人瑞陳張罕阿嬤進入會場。記者許正宏／攝影
新北市長侯友宜與國民黨新北市長參選人李四川一起與105歲人瑞陳張罕阿嬤進入會場。記者許正宏／攝影

淡江大橋通車前首場暖身活動「淡水八里．橋見未來」今日下午登場，民眾紛紛拿起手機在橋上拍照打卡，捕捉淡水河口開闊景致與歷史性一刻。記者許正宏／攝影
淡江大橋通車前首場暖身活動「淡水八里．橋見未來」今日下午登場，民眾紛紛拿起手機在橋上拍照打卡，捕捉淡水河口開闊景致與歷史性一刻。記者許正宏／攝影

淡江大橋通車前首場暖身活動「淡水八里．橋見未來」今日下午登場，民眾紛紛拿起手機在橋上拍照打卡，捕捉淡水河口開闊景致與歷史性一刻。記者許正宏／攝影
淡江大橋通車前首場暖身活動「淡水八里．橋見未來」今日下午登場，民眾紛紛拿起手機在橋上拍照打卡，捕捉淡水河口開闊景致與歷史性一刻。記者許正宏／攝影

八里 淡江大橋 侯友宜

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