影／淡江大橋通車在即 新北市府首度舉辦萬人上橋「漫步」活動

淡江大橋通車在即，新北市政府民政局今天舉辦首場暖身活動「淡水八里•橋見未來」，新北市長侯友宜跟著在地鄉親與上萬新北市民上橋，共同見證這座世界級的單塔斜張橋，成為北台灣交通建設的重大里程碑，不少市民漫步在橋上，大家紛紛拿起手機在橋上拍照打卡，捕捉這歷史性一刻。

活動開始前，市長侯友宜與前副市長李四川特別推著在地現年105歲人瑞陳張罕阿嬤入場，這位見證淡水百年發展的人瑞，再度見到一座影響淡水未來繁榮發展的新橋開通。

最終市長侯友宜、兩黨新北市長參選人李四川、蘇巧慧與幼兒園小朋友們，一起在紀念明信片上寫下願望、蓋下淡江大橋紀念戳章並投入郵筒，寄託對新北市未來的憧憬，共同見證了新北市淡水、八里新篇章。

淡江大橋通車在即，新北市政府民政局今天舉辦首場暖身活動「淡水八里•橋見未來」，邀請淡水、八里在地鄉親與上萬新北市民上橋，共同見證這座世界級的單塔斜張橋，成為北台灣交通建設的重大里程碑，不少市民漫步在橋上，大家紛紛拿起手機在橋上拍照打卡，捕捉這歷史性一刻。記者許正宏／攝影

淡江大橋通車在即，新北市政府民政局今天舉辦首場暖身活動，新北市長候友宜（右四）、兩黨新北市長參選人李四川（左三）、蘇巧慧（右三）與幼兒園小朋友們，一起在紀念明信片上寫下願望、蓋下淡江大橋紀念戳章並投入郵筒，寄託對新北市未來的憧憬，共同見證了新北市淡水、八里新篇章。記者許正宏／攝影

淡江大橋通車在即，新北市政府民政局今天舉辦首場暖身活動「淡水八里•橋見未來」，邀請淡水、八里在地鄉親與上萬新北市民上橋，共同見證這座世界級的單塔斜張橋，成為北台灣交通建設的重大里程碑，不少市民漫步在橋上，大家紛紛拿起手機在橋上拍照打卡，捕捉這歷史性一刻。記者許正宏／攝影