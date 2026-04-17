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影／淡江大橋通車在即 新北市府首度舉辦萬人上橋「漫步」活動
淡江大橋通車在即，新北市政府民政局今天舉辦首場暖身活動「淡水八里•橋見未來」，新北市長侯友宜跟著在地鄉親與上萬新北市民上橋，共同見證這座世界級的單塔斜張橋，成為北台灣交通建設的重大里程碑，不少市民漫步在橋上，大家紛紛拿起手機在橋上拍照打卡，捕捉這歷史性一刻。
活動開始前，市長侯友宜與前副市長李四川特別推著在地現年105歲人瑞陳張罕阿嬤入場，這位見證淡水百年發展的人瑞，再度見到一座影響淡水未來繁榮發展的新橋開通。
最終市長侯友宜、兩黨新北市長參選人李四川、蘇巧慧與幼兒園小朋友們，一起在紀念明信片上寫下願望、蓋下淡江大橋紀念戳章並投入郵筒，寄託對新北市未來的憧憬，共同見證了新北市淡水、八里新篇章。
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