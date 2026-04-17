嚴防塑化品囤積哄抬…北檢跨機關3度出擊 查訪家樂福大賣場

中東戰事引發石化原料市場波動，台北地檢署今針對大賣場塑化製品供需情形，3度實地查訪，嚴防囤積哄抬。此次由檢察事務官蘇大慶領軍，會同調查局台北市調查處、台北市政府商業處、法務局、台北市刑大及萬華警分局等單位，查訪萬華區家樂福桂林店，環保專用垃圾袋雖限購1組，但可正常購買供應無虞。

檢方指出，經查訪與業者訪談，家樂福桂林店表示，店內塑膠袋及相關產品價格由總公司統一訂定，目前售價與上周持平，部分商品配合檔期促銷活動提供優惠，並無不合理調漲情形。業者指出，供貨管道穩定，即便短期出現缺貨，也可迅速調貨補足，確保民眾購買權益不受影響。

聯合稽查小組今巡視賣場貨架，確認商品供應充足，雖部分商品因供應公平性「限購1組」，但現場秩序良好，未見民眾搶購或業者囤積現象。另，針對環保垃圾袋等民生必需品，雖採每人限購1組，但仍可正常購得，整體供應無虞。

台北地檢署強調，民生穩定為社會安定的重要基礎，透過跨機關合作查訪，可有效防杜不肖業者趁機囤積或哄抬價格，將持續關注市場動態，並與與警、調及行政機關密切聯繫，如發現違反公平交易法或涉及刑事犯罪，將依法嚴辦，以確保民生物資供應順暢及市場秩序。