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嚴防塑化品囤積哄抬…北檢跨機關3度出擊 查訪家樂福大賣場

聯合報／ 記者蕭雅娟張宏業／台北即時報導
台北地檢署針對大賣場塑化製品供需情形實地訪查北市萬華區家樂福桂林店，環保專用垃圾袋雖限購1組，但可正常購買供應無虞。圖／台北地檢署提供
台北地檢署針對大賣場塑化製品供需情形實地訪查北市萬華區家樂福桂林店，環保專用垃圾袋雖限購1組，但可正常購買供應無虞。圖／台北地檢署提供

中東戰事引發石化原料市場波動，台北地檢署今針對大賣場塑化製品供需情形，3度實地查訪，嚴防囤積哄抬。此次由檢察事務官蘇大慶領軍，會同調查局台北市調查處、台北市政府商業處、法務局、台北市刑大及萬華警分局等單位，查訪萬華區家樂福桂林店，環保專用垃圾袋雖限購1組，但可正常購買供應無虞。

檢方指出，經查訪與業者訪談，家樂福桂林店表示，店內塑膠袋及相關產品價格由總公司統一訂定，目前售價與上周持平，部分商品配合檔期促銷活動提供優惠，並無不合理調漲情形。業者指出，供貨管道穩定，即便短期出現缺貨，也可迅速調貨補足，確保民眾購買權益不受影響。

聯合稽查小組今巡視賣場貨架，確認商品供應充足，雖部分商品因供應公平性「限購1組」，但現場秩序良好，未見民眾搶購或業者囤積現象。另，針對環保垃圾袋等民生必需品，雖採每人限購1組，但仍可正常購得，整體供應無虞。

台北地檢署強調，民生穩定為社會安定的重要基礎，透過跨機關合作查訪，可有效防杜不肖業者趁機囤積或哄抬價格，將持續關注市場動態，並與與警、調及行政機關密切聯繫，如發現違反公平交易法或涉及刑事犯罪，將依法嚴辦，以確保民生物資供應順暢及市場秩序。

台北地檢署針對大賣場塑化製品供需情形實地訪查北市萬華區家樂福桂林店，環保專用垃圾袋雖限購1組，但可正常購買供應無虞。圖／台北地檢署提供
台北地檢署針對大賣場塑化製品供需情形實地訪查北市萬華區家樂福桂林店，環保專用垃圾袋雖限購1組，但可正常購買供應無虞。圖／台北地檢署提供

賣場 家樂福 塑膠袋

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