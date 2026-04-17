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淡水區鄧公國小綠書閣啟用 森林系圖書館打造閱讀新空間

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
圖書館改造以「碧樹林中見書閣」為設計理念，整體空間融入自然元素，與校園中庭綠意相互呼應，營造如同置身森林的閱讀氛圍。圖／紅樹林有線電視提供
圖書館改造以「碧樹林中見書閣」為設計理念，整體空間融入自然元素，與校園中庭綠意相互呼應，營造如同置身森林的閱讀氛圍。圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區鄧公國民小學圖書館全面改造完成，並命名為「綠書閣」正式開館啟用。全新的圖書館空間以自然森林為設計主軸，結合智慧設備與多元閱讀機能，為學童打造舒適且富有啟發性的閱讀環境。

市議員陳偉杰表示，去年接獲校方反映圖書館空間老舊、設備不足，隨即前往現場會勘。考量圖書館已使用超過30年，內部設施出現明顯老化，為提升學童閱讀品質與學習環境，積極向市府爭取新臺幣200萬元經費補助校方進行整體翻新工程。歷經約半年的規劃與施工，「綠書閣」終於順利完工，呈現嶄新面貌。

鄧公國小校長指出，本次改造以「碧樹林中見書閣」為設計理念，整體空間融入自然元素，與校園中庭綠意相互呼應，營造如同置身森林的閱讀氛圍。同時全面升級照明設備，採用護眼LED燈具，提升學童閱讀時的視覺舒適度；並引進自動借還書系統，提供更便利、智慧化的借閱服務。

此外，圖書館也重新規劃閱讀空間配置，減少傳統制式桌椅，改以彈性、多元的閱讀區域設計，讓學生能以更自在的方式接觸書籍，培養閱讀興趣。值得一提的是，在寒假期間，教師、家長志工與學生共同投入館藏整理工作，將書籍逐冊分類上架，展現校園社群凝聚力。陳偉杰表示，教育是最重要的長期投資，看見孩子們在嶄新空間中探索知識、享受閱讀，深感所有努力都相當值得。

鄧公國小「綠書閣」的啟用，不僅提升校內閱讀環境品質，也象徵淡水區持續推動優質教育空間的成果，未來將持續營造更友善、多元的學習場域，陪伴學童成長。

淡水 圖書館

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