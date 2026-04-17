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新北市推動技職跨域學習 落實學習歷程培養未來競爭力
新北市教育局為強化技職教育品質並與國際接軌，持續推動技術型高中課程教學，並舉辦「跨領域課程學習成果Gains競賽」，以「AI啟程．學習歷程GO!」為主題，提供學生展現學習成果的舞台。
本次競賽不僅考驗學生跨領域整合能力，更強調從學習歷程中反思與成長，充分展現技術型高中學生多元且紮實的學習成果。新北市政府教育局表示，透過競賽建立觀摩與交流平台，不僅提升學生學習動機與自信，也讓各校教學成果得以相互激盪，進一步落實學習歷程檔案精神。
瑞芳高工擔任「學習歷程推動基地」，積極落實學生為主體的學習理念，培養學生建構學習歷程與解決問題的能力。瑞芳高工校長郭昱晨表示，「學習歷程不只是成果的呈現，更是學生不斷嘗試與修正的過程。」透過跨領域競賽，讓學生能整合所學、勇於表達，也培養面對未來挑戰的能力，期盼未來持續深化推動，協助學生適性發展，在升學與就業道路上穩健前行。
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