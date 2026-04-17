新北市推動技職跨域學習 落實學習歷程培養未來競爭力

台北市長蔣萬安在競選期間，文宣及官網等都會印有服務處電話，不料，該門號停用後釋出到民間，卻讓新的用戶引來一連串騷擾電話，北市議員柳采葳今在議會質詢，呼籲盡快解決。北市府表示，相關資訊已下架，也研擬請蔣萬安出面說明該門號已停用，不要再撥打。

2026-04-17 14:50