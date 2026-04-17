與李四川、蘇巧慧淡江大橋活動同台 侯友宜：中央地方努力成果

淡江大橋即將通車，新北市長侯友宜今天出席通車前首場暖身活動「淡水八里●橋見未來」活動，國民黨新北市長參選人李四川、民進黨新北市長參選人蘇巧慧皆出席活動，侯友宜表示，淡江大橋興建絕對不是靠一己之力，這是中央、地方一起努力的結果，一起合作來見證，他充滿感恩。

侯友宜表示，淡江大橋花了40年興建，這絕對不是只靠一個人、一己之力，這是中央、地方一起努力的結果，今天不論是立委蘇巧慧，或是當年在中央給很多貢獻的秘書長李四川，這是大家一起合作來見證的。

侯友宜表示，他一直充滿感恩，當年大家願意克服所有困難，讓大江大橋在此時此刻完工，他一直覺得，台灣就是要一起合作，一起面對挑戰，從當年的防護與守護的立場，變成團結，不分你我，就像雙手祈福合在一起，為台灣祈福，為新北祝福。

媒體詢問，台北市長蔣萬安今早說一定會幫忙李四川，被問及如何幫忙選舉的部分，侯友宜表示，李四川可以說對新北市這塊地非常了解，尤其從一個最基層的公務人員出身，努力務實，為台灣奉獻、為新北市付出，這是大家有目共睹的，他相信不管誰，都希望新北未來會更好，台灣會更好。