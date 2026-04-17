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瑞芳桐花祭19日登場 漫步山城賞花體驗春日浪漫
隨著桐花季節到來，新北市瑞芳區將於4月19日舉辦「瑞芳桐花祭小旅行」，邀請民眾走進山城步道，在桐花如雪紛飛的景致中，展開一場結合自然、生態與人文的春日小旅行。
本次活動以「在瑞芳有福桐享 共下行」為主題，規劃兩條特色路線，讓民眾依體力與興趣自由選擇，感受瑞芳獨特的山林魅力。兩條路線中的「四腳亭砲臺遺址路線」為微挑戰行程，內容包含約1小時健行結合歷史導覽，並銜接午後藝文活動；另一條「上天粗坑口煤窯遺址路線」則為輕鬆行程，適合各年齡層參與，內容透過訪古導覽認識在地產業文化。
此外，活動當天下午於瑞芳吉安宮廣場亦規劃桐花祭主場活動，設有多元特色攤位及藝文表演，營造熱鬧歡樂的節慶氛圍，讓參與民眾除了小旅行外，也能逛市集、看表演，感受在地文化魅力。歡迎民眾把握機會，一同走入山林，在桐花紛飛的季節中，享受結合自然與人文的春日盛會。
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