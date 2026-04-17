快訊

台日護照品質有差？台灣夫嘆封面變形「太太的就沒事」 一票苦主點頭

評／老共一紙函文 就讓葉公好龍的賴政府當場現形

前妻淚求判死刑！狠父手段凶殘殺害親生兒 國民法庭判無期原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

瑞芳桐花祭19日登場 漫步山城賞花體驗春日浪漫

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
邀請民眾一同走入山林，在桐花紛飛的季節中，享受結合自然與人文的春日盛會。圖／觀天下有線電視提供
邀請民眾一同走入山林，在桐花紛飛的季節中，享受結合自然與人文的春日盛會。圖／觀天下有線電視提供

隨著桐花季節到來，新北市瑞芳區將於4月19日舉辦「瑞芳桐花祭小旅行」，邀請民眾走進山城步道，在桐花如雪紛飛的景致中，展開一場結合自然、生態與人文的春日小旅行。

本次活動以「在瑞芳有福桐享 共下行」為主題，規劃兩條特色路線，讓民眾依體力與興趣自由選擇，感受瑞芳獨特的山林魅力。兩條路線中的「四腳亭砲臺遺址路線」為微挑戰行程，內容包含約1小時健行結合歷史導覽，並銜接午後藝文活動；另一條「上天粗坑口煤窯遺址路線」則為輕鬆行程，適合各年齡層參與，內容透過訪古導覽認識在地產業文化。

此外，活動當天下午於瑞芳吉安宮廣場亦規劃桐花祭主場活動，設有多元特色攤位及藝文表演，營造熱鬧歡樂的節慶氛圍，讓參與民眾除了小旅行外，也能逛市集、看表演，感受在地文化魅力。歡迎民眾把握機會，一同走入山林，在桐花紛飛的季節中，享受結合自然與人文的春日盛會。

桐花祭 瑞芳

相關新聞

「喂！要找蔣萬安」服務處電話停用 新用戶陳情：騷擾電話接不停

台北市長蔣萬安在競選期間，文宣及官網等都會印有服務處電話，不料，該門號停用後釋出到民間，卻讓新的用戶引來一連串騷擾電話，北市議員柳采葳今在議會質詢，呼籲盡快解決。北市府表示，相關資訊已下架，也研擬請蔣萬安出面說明該門號已停用，不要再撥打。

瑞芳桐花祭19日登場 漫步山城賞花體驗春日浪漫

隨著桐花季節到來，新北市瑞芳區將於4月19日舉辦「瑞芳桐花祭小旅行」，邀請民眾走進山城步道，在桐花如雪紛飛的景致中，展開一場結合自然、生態與人文的春日小旅行。

淡水區鄧公國小綠書閣啟用 森林系圖書館打造閱讀新空間

新北市淡水區鄧公國民小學圖書館全面改造完成，並命名為「綠書閣」正式開館啟用。全新的圖書館空間以自然森林為設計主軸，結合智慧設備與多元閱讀機能，為學童打造舒適且富有啟發性的閱讀環境。

新北市推動技職跨域學習 落實學習歷程培養未來競爭力

新北市教育局為強化技職教育品質並與國際接軌，持續推動技術型高中課程教學，並舉辦「跨領域課程學習成果Gains競賽」，以「AI啟程．學習歷程GO!」為主題，提供學生展現學習成果的舞台。

與上萬市民登橋見證淡江大橋新里程碑 侯友宜：等40年總算通車

淡江大橋通車前首場暖身活動「淡水八里．橋見未來」今日下午登場，市長侯友宜與在地鄉親及上萬市民，共同走上這座世界級的單塔斜張橋，見證北台灣交通建設的重大里程碑，民眾紛紛拿起手機在橋上拍照打卡，捕捉淡水河口開闊景致與歷史性一刻。

嚴防塑化品囤積哄抬…北檢跨機關3度出擊 查訪家樂福大賣場

中東戰事引發石化原料市場波動，台北地檢署今針對大賣場塑化製品供需情形，3度實地查訪，嚴防囤積哄抬。此次由檢察事務官蘇大慶領軍，會同調查局台北市調查處、台北市政府商業處、法務局、台北市刑大及萬華警分局等單位，查訪萬華區家樂福桂林店，環保專用垃圾袋雖限購1組，但可正常購買供應無虞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。