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社子島開發再邁一大步 4月30日都委會將審議社子島細部計畫

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市社子島全景。記者曾原信／攝影。報系資料照
台北市社子島全景。記者曾原信／攝影。報系資料照

北市社子島開發，啟動土地協議價購程序後，台北市地政局長王瑞雲下午在北市議會民政部門答詢指出，4月30日舉行都委會，將審議修正社子島細部計畫，若完成之後，就會把區段徵收的計畫報到內政部，預計在今年6月。

議員林世宗下午質詢指出，社子島開發，陸續進行了土地估價會議、還有區段徵收16場、公聽會4場，全部都完備了，目前是否還有哪一些細項，土開總隊以及地政局須要再完備？

王瑞雲指出，接下來有2個重點，第一個是要先完成社子島細部計畫的審議，北市府今天公已經公布，4月30日將舉行都委會審議會，完成之後，就會把區段徵收的計畫報到內政部去。至於何時可經過市長核定，送到內政部，她說，預計在今年6月。

林世宗指出，延宕這麼久的社子島開發，應該要加速期程，爭議這麼多，如果當初有少許反對的市民，他們訴求是有依據的，市府也們要滿足他們的要求，趕快讓社子島開發成為定局。

北市地政局指出，依「台北市都市計畫委員會提案單」資訊，4月30日的都委會將審議修正社子島細部計畫，包含配合區段徵收新增剔除土地及規劃為再發展區、檢討歷史建築保存範圍、配合專案住宅設計調整開挖率及建物高度。

台北市地政局長王瑞雲下午在北市議會民政部門答詢指出，4月30日舉行都委會，將審議修正社子島細部計畫。圖／取自議會直播畫面
台北市地政局長王瑞雲下午在北市議會民政部門答詢指出，4月30日舉行都委會，將審議修正社子島細部計畫。圖／取自議會直播畫面

北市 社子島

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