新北國際街舞大賽報名開始 前三名將直送選手韓國參賽

已邁入第18年的新北國際街舞大賽開放報名。「2026新北國際街舞大賽」報名從即日起至7月15日，今年升級總獎金至48萬7000元，新北市青年局表示，今年街舞大賽以「Dance Bold, Dance Global」主題，將首度跨海馬來西亞辦預賽、邀請韓國種子選手來台，也全額補助前3名至韓國參加「天安街舞錦標賽 CIDC」國際大賽。

新北市副市長劉和然今出席活動表示，新北國際街舞大賽近兩年吸引法、美、奧地利、日本及菲律賓等好手參加，每年參與人數突破3000人，逐步成具備國際能見度的大型街舞賽事，今年邁入第18年，就像從青澀轉為成熟的重要里程碑。

劉和然說，今年加碼總獎金、邀請韓國、馬來西亞選手參賽，補助優勝選手至韓國參與國際賽事，從培力到競技打造完整的接軌國際路徑，協助青年勇敢走向國際，也讓世界看見台灣。

新北市青年局長邱兆梅說，為提供新世代舞者更公平的分齡競技舞台，今年特別為18歲以下選手增加「不限風格一對一青少年組」專屬賽事，讓潛力新秀能更無懼的展現個人風格。

此外，為深化國際交流，今年首度邀請12歲即獲得全球頂級街舞賽事 Juste Debout Hip Hop 組亞軍的日本知名舞者河西風音(Kazane Kasai)來台開設工作坊，傳授實戰心法，讓台灣青年更貼近國際街舞潮流與產業脈動。

青年局表示，比賽將於8月1日及8月2日在致理科技大學誠信館舉辦，歡迎全台街舞好手來挑戰，觀賽索票資訊已公布於新北市青年局官網，名額有限，請大家握機會一起見證新北國際街舞大賽18歲成年禮盛典。