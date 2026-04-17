101歲人瑞社宅約滿無法續租 議員林珍羽憂：誰敢租屋給他

北市明倫社宅一位高齡101歲的人瑞，租期將滿，因當初以「一般戶」身分中籤入住，因規定入住後便「無法變更身分」，已無法享有弱勢戶12年的保障。議員林珍羽指出，該百歲人瑞身分極弱勢，民間租屋市場，有誰敢租給他？社會局長姚淑文表示，將研議解決方案。

林珍羽指出，依據現行台北市社會住宅出租辦法，一旦入住後便「無法變更身分」，該人瑞無法享有弱勢戶12年的保障，租期上限被鎖死在6年。但101歲的老人家，民間租屋市場有誰敢租給他？重新申請、抽籤、搬遷對百歲長者是巨大的身心折磨，難道要讓百歲人瑞流浪街頭？

林珍羽也說，台北市目前列冊獨居長者共1萬353人，其中中低收入戶達4362人。全市老人住宅僅有4棟、376床，高達96%以上的獨居長者根本擠不進老人住宅，老人住宅候補名單將近600人，候補路遙遙無期。

林珍羽表示，台北市針對高齡長者名下無房產的長者，研議超高齡長者開放延長至12年。也因主動清查即將屆期的長者名單，未來2年內租期屆滿、且超過75歲的個案人數，應輔導確保銜接。姚淑文表示，會與相關單位討論，並列出優先順序研議解決方案。