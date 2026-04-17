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「喂！要找蔣萬安」服務處電話停用 新用戶陳情：騷擾電話接不停

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市議員柳采葳拿出蔣萬安競選時期的文宣扇子，背面就有寫到服務專線。記者邱書昱／攝影
北市議員柳采葳拿出蔣萬安競選時期的文宣扇子，背面就有寫到服務專線。記者邱書昱／攝影

台北市長蔣萬安在競選期間，文宣及官網等都會印有服務處電話，不料，該門號停用後釋出到民間，卻讓新的用戶引來一連串騷擾電話，北市議員柳采葳今在議會質詢，呼籲盡快解決。北市府表示，相關資訊已下架，也研擬請蔣萬安出面說明該門號已停用，不要再撥打。

柳采葳表示，台北市長蔣萬安在競選期間，文宣和官網上都會印有服務處電話，現在服務處已沒有使用，因此將門號停用，中華電信收回門號後先冷凍三個月再釋出到民間，幸運的一名民眾家中就沿用了該門號，沒想到開始接到陳情、自稱老婆的打來。

柳采葳拿出文宣扇子，背面就有寫到服務專線，甚至立法院的官網上，也都有相關電話沒有下架，她說，尤其中山區民眾家中，都能輕易找到一些印有電話的文宣，認為北市府應該向中華電信，要求類似政治人物的電話，應該延長保留期，市長也要出面呼籲不要誤打電話。

北市府秘書長王玉芬表示，有和中華電信了解管理辦法，確實民間在申請註銷、停用，會三個月冷凍期的常態性規定，所以在接到訊息後，市長相關的臉書、網站，也請立法院黨團將資訊下架，但是歷史頁面部分則無法管理，民眾確實還能依歷史頁面找到資訊。

她說，會與中華電信商量，有關立委或政治人物電話停用後，能比現行的三個月再延長時間後釋出，也會和蔣萬安回報，建議是否公開表達該門號已停用。

蔣萬安 門號 中華電信 柳采葳

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