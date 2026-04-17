快訊

珊瑚年輪藏「強震超級週期」密碼！ 專家警告：沖繩海溝進入活躍期

京都男童棄屍案／送養子上學成最後一程 父供稱「一時衝動掐脖」

台積電Q1財報超驚豔卻狠跌？達人揭「利多出盡」背後5大省思

聽新聞
0:00 / 0:00

東環段這處交維退回重審 內湖當地憂：瑞光路恐成大型停車場

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市內湖新湖一路周遭不乏企業及賣場，不論假日、非假日都人車潮都相當可觀。記者邱書昱／攝影
北市內湖新湖一路周遭不乏企業及賣場，不論假日、非假日都人車潮都相當可觀。記者邱書昱／攝影

捷運東環段CF720區段標今天開工動土，盼完工能解決內科交通問題，不過捷運施作同時勢必會有黑暗期，在地議員李明賢針對前一區段標、CF710要求市府重新評估交通維持計畫。捷運工程局表示，持續搜集地方意見，預計2到3個月會有一版出來。

李明賢說，東環線動工大家都樂見，但CF710區段標的Y32站大港墘公園將於下半年動工，雖然交通局和捷運局有做過地方說明會，但交維計畫中，瑞光路有一車道改為公車專用道，剩下兩車道為南北向通車，屆時瑞讓瑞光路塞車變得更嚴重，未來恐變成大內科停車場。

他呼籲，針對交通維持計畫應該要再重新評估，同時也要納入其他替代道路，包含綠運輸的接駁，如何讓廠商提高誘因，都是那納入思考。

捷運工程局第一區工程處長程道信說，今天動工的CF720區段標交通會維持現有車道數，「利用工程方式，像是原先車道寬3.5公尺，調整為3.2公尺，但維持一樣車道數量。」不過，地方上比較擔心CF710區段標的交通維持計畫，像是公車專用道部分，會重新評估。

他說，交通維持計畫會持續修正，並搜集地方意見，預計2到3個月後會有一版出來，大家交換意見，將影響降到最小。

交通局長謝銘鴻說，在瑞光路交通維持計畫部分，4月2日有邀請專家學者審查會，委員強調維持既有車道數，並針對捷運局提出的方案分析相關數據，但捷運局部分說明不夠周全，有將交通維持計畫重新退回重審，交通局也會持續和捷運局滾動檢討。

至於交通維持計畫是否有設定提交的期限？謝銘鴻說，沒有期限，由於工程時間蠻長，可能會拉到4、5年，因此一定要先做好規畫，會聘請外部專家學者客觀分析，在不影響完工通車目標前提下，完成交維計畫。

台北市長蔣萬安今主持開工動土典禮。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安今主持開工動土典禮。記者邱書昱／攝影

捷運 李明賢 東環段 內湖

延伸閱讀

東環段CF720區段標開工 捷運局：剩兩個區段盼年底決標

北捷東環段各區段標陸續動工恐陷施工黑暗期？ 蔣萬安提解方

環狀線東環段區段標今動土 蔣萬安：將緩解Costco假日車流人潮

金廈大橋廈門段大陸加速推進 金門端仍荒蕪未啟動形成落差

相關新聞

北捷東環段各區段標陸續動工恐陷施工黑暗期？ 蔣萬安提解方

台北市長蔣萬安上午出席環狀線東環段CF720區段標開工動土典禮，因東環段各區段標陸續動工，不只平日恐與內科車流交織，CF720區段標位於內湖大賣場區，平日、假日恐陷施工交通黑暗期。蔣萬安則表示，市府有完善的交維計畫。

東環段這處交維退回重審 內湖當地憂：瑞光路恐成大型停車場

捷運東環段CF720區段標今天開工動土，盼完工能解決內科交通問題，不過捷運施作同時勢必會有黑暗期，在地議員李明賢針對前一區段標、CF710要求市府重新評估交通維持計畫。捷運工程局表示，持續搜集地方意見，預計2到3個月會有一版出來。

東環段CF720區段標開工 捷運局：剩兩個區段盼年底決標

捷運東環段CF720區段標今天開工動土，市長蔣萬安出席主持典禮。捷運工程局表示，該區段工程採全面地下方式，施工同時也會維持現有車道數，避免工程使交通惡化；而東環段仍剩下兩個區段標招標，盼年底決標，朝2032年全線通車邁進。

土城暫緩發展區變更案今通過 將與司法園區翻轉核心

新北市土城暫緩發展區區段徵收範圍都計變更案，今日經新北市都市計畫委員會審議通過，本案開發後將填補土城的發展缺口，透過明德路拓寬、增設社宅與公園，與相鄰的「司法園區」共同打造土城新核心。

春季限定美味「珠螺」產季到 北海岸漁人私藏好滋味

新北市北海岸沿線風景優美，又盛產海產，北海岸可食用螺貝種類繁多，如草蓆鐘螺（烏螺）、黑鐘螺（青音）、紅頭螺及笠螺（海鋼盔）等，其中最具代表性的，便是被譽為潮間帶稀有鮮味的「珠螺」，其肉質結實、清脆爽口，鮮甜滋味令人回味無窮，是討海人間私藏的在地美味。

環狀線東環段區段標今動土 蔣萬安：將緩解Costco假日車流人潮

台北市長蔣萬安上午出席環狀線東環段CF720區段標開工動土典禮指出，該區段標完成之後，銜接北端的各車站和東側機廠，可徹底有效地緩解內湖上下班尖峰時段交通的壓力，也緩解當地包括Costco在內各大商場假日所帶來的大量車流、人潮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。