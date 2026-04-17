東環段這處交維退回重審 內湖當地憂：瑞光路恐成大型停車場

捷運東環段CF720區段標今天開工動土，盼完工能解決內科交通問題，不過捷運施作同時勢必會有黑暗期，在地議員李明賢針對前一區段標、CF710要求市府重新評估交通維持計畫。捷運工程局表示，持續搜集地方意見，預計2到3個月會有一版出來。

李明賢說，東環線動工大家都樂見，但CF710區段標的Y32站大港墘公園將於下半年動工，雖然交通局和捷運局有做過地方說明會，但交維計畫中，瑞光路有一車道改為公車專用道，剩下兩車道為南北向通車，屆時瑞讓瑞光路塞車變得更嚴重，未來恐變成大內科停車場。

他呼籲，針對交通維持計畫應該要再重新評估，同時也要納入其他替代道路，包含綠運輸的接駁，如何讓廠商提高誘因，都是那納入思考。

捷運工程局第一區工程處長程道信說，今天動工的CF720區段標交通會維持現有車道數，「利用工程方式，像是原先車道寬3.5公尺，調整為3.2公尺，但維持一樣車道數量。」不過，地方上比較擔心CF710區段標的交通維持計畫，像是公車專用道部分，會重新評估。

他說，交通維持計畫會持續修正，並搜集地方意見，預計2到3個月後會有一版出來，大家交換意見，將影響降到最小。

交通局長謝銘鴻說，在瑞光路交通維持計畫部分，4月2日有邀請專家學者審查會，委員強調維持既有車道數，並針對捷運局提出的方案分析相關數據，但捷運局部分說明不夠周全，有將交通維持計畫重新退回重審，交通局也會持續和捷運局滾動檢討。

至於交通維持計畫是否有設定提交的期限？謝銘鴻說，沒有期限，由於工程時間蠻長，可能會拉到4、5年，因此一定要先做好規畫，會聘請外部專家學者客觀分析，在不影響完工通車目標前提下，完成交維計畫。