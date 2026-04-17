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東環段CF720區段標開工 捷運局：剩兩個區段盼年底決標

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
蔣萬安感性地說，30年前他受惠於北捷文湖線通車，得以搭捷運到政大唸書，現在由他來實現捷運六線齊發，持續佈建捷運。記者邱書昱／攝影
蔣萬安感性地說，30年前他受惠於北捷文湖線通車，得以搭捷運到政大唸書，現在由他來實現捷運六線齊發，持續佈建捷運。記者邱書昱／攝影

捷運東環段CF720區段標今天開工動土，市長蔣萬安出席主持典禮。捷運工程局表示，該區段工程採全面地下方式，施工同時也會維持現有車道數，避免工程使交通惡化；而東環段仍剩下兩個區段標招標，盼年底決標，朝2032年全線通車邁進。

蔣萬安致詞表示，在今年2月4日剛舉辦完CF710區段標開工，短短二個月迎接CF720的開工，這是向市民所承諾持續佈建捷運路網、解決內湖交通的決心。今天的720區段標，從瑞光路轉瑞光公園設置Y33站，再到民權東路六段交接，沿途保留廣場也提供市民遊憩休閒空間。

蔣萬安說，東環段完工後，從內科到士林站從原先的39分鐘縮短到11分鐘，象山站的34分鐘，縮短至14分鐘，解決內湖上下班的交通壓力外，假日各大商場帶來車潮也能解決。回想起30年前，他受惠於北捷文湖線通車，得以搭捷運到政大念書，現在由他來實現捷運六線齊發，持續布建捷運。

捷運工程局一工處長程道信說明，CF720區段標全長約1831公尺，包含兩座地下車站Y33、Y34站，二段潛盾隧道，以及水電、環控工程。工程上、下潛盾隧道分別由舊宗路二段171巷、瑞湖路178巷轉到舊宗二路，穿越國道一號後，接民權東路六段11巷設Y34站。

他說，該區段工程困難處在於穿越國道一號下方，以及既有的污水管的衝突，因此處理完後才能施作隧道。同時，利用工程方式維持原有雙向的車道數，以中央段先行，後採西側、東側施工，並避開交通尖峰時間施作。

程道信說，目前環狀線第一期工程已通車，南環、北環工程也全面展開施工，截至今年3月底，工程進度達到31.89％。東環段整體工程共分為6個區段標，今天施工為CF720標，而剩下兩個區段標，也是最為困難的舊宗路一段的Y35站、東機廠，以及松山站、永春站交會路段。

他也說，特別是松山站，要在現有的高鐵、台鐵、捷運正下方挖捷運車站，難度相當高，持續積極招標，期望今年底決標，同樣朝全線2032年通車目標邁進。

現場展示潛盾機具模型，實體機具約二層樓高。記者邱書昱／攝影
現場展示潛盾機具模型，實體機具約二層樓高。記者邱書昱／攝影

捷運 蔣萬安 內湖 東環段

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