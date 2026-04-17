土城暫緩發展區變更案今通過 將與司法園區翻轉核心

新北市土城暫緩發展區區段徵收範圍都計變更案，今日經新北市都市計畫委員會審議通過，本案開發後將填補土城的發展缺口，透過明德路拓寬、增設社宅與公園，與相鄰的「司法園區」共同打造土城新核心。

新北市城鄉局表示，土城暫緩發展區位於捷運土城站、國道三號金城交流道及捷運萬大樹林線LG10、11站周邊，區位優良、交通便捷，原是軍事禁建地區，長期發展受限，隨著禁建解除，緊鄰的重劃區、金城交流道、捷運萬大樹林線與土城司法園區陸續完成，這塊面積約14.67公頃區域，也將以區段徵收方式開發，是縫合土城周邊都市機能的「最後一塊關鍵拼圖」。

城鄉局補充，考量到未來「土城暫緩區」與「司法園區」將有大量人口遷入，將區內的明德路拓寬至20公尺，提升道路容量，銜接司法園區20公尺寬的主幹道。

本次開發將大幅提升在地生活品質，取得約8.14公頃公共設施用地，包含3.84公頃公園綠地、2公頃學校用地，以及600戶社會住宅，並結合托育、托老等公益性設施，滿足當地居民就學、生活與休憩需求。

另外，為了人行安全，將規畫安全便利的通學廊道，完善學校周邊人行系統；通往捷運土城站的金城路三段，畫設商業區並指定留設7公尺以上的開放空間串聯南側的司法園區，聯手司法園區擴大捷運土城站周邊商業機能。

城鄉局表示，土城暫緩發展區於今日新北市都市計畫委員會審議通過，市府將續送內政部都市計畫委員會審議，審議通過後辦理區段徵收進行整體開發，縫合土城捷運站周邊都市機能的「最後一塊關鍵拼圖」。