快訊

珊瑚年輪藏「強震超級週期」密碼！ 專家警告：沖繩海溝進入活躍期

京都男童棄屍案／送養子上學成最後一程 父供稱「一時衝動掐脖」

台積電Q1財報超驚豔卻狠跌？達人揭「利多出盡」背後5大省思

聽新聞
0:00 / 0:00

春季限定美味「珠螺」產季到 北海岸漁人私藏好滋味

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
珠螺俗稱大頭仔，為潮間帶常見的小型螺貝類，主要棲息於沿岸岩礁及潮池環境，以海藻及藻膜為食，其螺殼厚實，螺口覆有半圓形如珍珠般的蓋片，因而得名。圖／新北市漁業處提供
珠螺俗稱大頭仔，為潮間帶常見的小型螺貝類，主要棲息於沿岸岩礁及潮池環境，以海藻及藻膜為食，其螺殼厚實，螺口覆有半圓形如珍珠般的蓋片，因而得名。圖／新北市漁業處提供

新北市北海岸沿線風景優美，又盛產海產，北海岸可食用螺貝種類繁多，如草蓆鐘螺（烏螺）、黑鐘螺（青音）、紅頭螺及笠螺（海鋼盔）等，其中最具代表性的，便是被譽為潮間帶稀有鮮味的「珠螺」，其肉質結實、清脆爽口，鮮甜滋味令人回味無窮，是討海人間私藏的在地美味。

珠螺俗稱大頭仔，為潮間帶常見的小型螺貝類，主要棲息於沿岸岩礁及潮池環境，以海藻及藻膜為食，其螺殼厚實，螺口覆有半圓形如珍珠般的蓋片，因而得名。

新北漁業處表示，每年春季至清明期間，因潮間帶藻類繁生、食物充足，正是珠螺產量較豐的時節。珠螺富含優質蛋白質及鈣、鐵、鋅等多種礦物質，屬低脂、高蛋白的健康食材，有助於補充體力及維持身體機能，亦為沿海地區居民重要的天然營養來源之一。

珠螺多於清晨或傍晚退潮時現蹤，主要藏身於潮間帶岩礁縫隙及石礫之間，採集時須熟悉潮汐變化與棲地環境。沿海漁民憑藉世代傳承的採集經驗，將這稀有的海中珍味帶上餐桌。

採集後經清洗及簡單分類，即可供應市場或餐廳使用，是漁民於漁閒時期增加收入的來源之一。珠螺料理方式多元，無論是以海水吐沙後直接煮熟品嚐原味，或搭配醬油、蒜頭及辣椒簡單醃漬，甚至以燒烤、三杯等方式料理，皆能展現其鮮甜彈牙的口感；地方上亦有製作鹽漬發酵食品的傳統作法，充分展現北海岸獨特的飲食文化風貌。

漁業處表示，新北市漁業資源多元豐富，除萬里蟹、小卷及貢寮鮑等知名海產外，珠螺亦為極具在地特色的潮間帶珍味，邀請民眾走訪北海岸，體驗自然生態之美，品嚐屬於在地漁人的鮮甜好滋味。

珠螺俗稱大頭仔，為潮間帶常見的小型螺貝類，主要棲息於沿岸岩礁及潮池環境，以海藻及藻膜為食，其螺殼厚實，螺口覆有半圓形如珍珠般的蓋片，因而得名。圖／新北市漁業處提供
珠螺俗稱大頭仔，為潮間帶常見的小型螺貝類，主要棲息於沿岸岩礁及潮池環境，以海藻及藻膜為食，其螺殼厚實，螺口覆有半圓形如珍珠般的蓋片，因而得名。圖／新北市漁業處提供

潮間帶 漁民

延伸閱讀

蟹粉戈渣、百花釀海參皇！朧粵春季新菜　重現粵式經典宴席料理

海味結合美學 彰化線西青年推夕陽餐桌拚觀光

吃得到整隻鱈場蟹、生蠔、牛小排！海峽會鍋物套餐 獻給媽媽海陸盛宴

米其林一星「雋」 迎「阿一鮑魚關門弟子」當主廚！百款菜色可單點

相關新聞

北捷東環段各區段標陸續動工恐陷施工黑暗期？ 蔣萬安提解方

台北市長蔣萬安上午出席環狀線東環段CF720區段標開工動土典禮，因東環段各區段標陸續動工，不只平日恐與內科車流交織，CF720區段標位於內湖大賣場區，平日、假日恐陷施工交通黑暗期。蔣萬安則表示，市府有完善的交維計畫。

東環段這處交維退回重審 內湖當地憂：瑞光路恐成大型停車場

捷運東環段CF720區段標今天開工動土，盼完工能解決內科交通問題，不過捷運施作同時勢必會有黑暗期，在地議員李明賢針對前一區段標、CF710要求市府重新評估交通維持計畫。捷運工程局表示，持續搜集地方意見，預計2到3個月會有一版出來。

東環段CF720區段標開工 捷運局：剩兩個區段盼年底決標

捷運東環段CF720區段標今天開工動土，市長蔣萬安出席主持典禮。捷運工程局表示，該區段工程採全面地下方式，施工同時也會維持現有車道數，避免工程使交通惡化；而東環段仍剩下兩個區段標招標，盼年底決標，朝2032年全線通車邁進。

土城暫緩發展區變更案今通過 將與司法園區翻轉核心

新北市土城暫緩發展區區段徵收範圍都計變更案，今日經新北市都市計畫委員會審議通過，本案開發後將填補土城的發展缺口，透過明德路拓寬、增設社宅與公園，與相鄰的「司法園區」共同打造土城新核心。

春季限定美味「珠螺」產季到 北海岸漁人私藏好滋味

新北市北海岸沿線風景優美，又盛產海產，北海岸可食用螺貝種類繁多，如草蓆鐘螺（烏螺）、黑鐘螺（青音）、紅頭螺及笠螺（海鋼盔）等，其中最具代表性的，便是被譽為潮間帶稀有鮮味的「珠螺」，其肉質結實、清脆爽口，鮮甜滋味令人回味無窮，是討海人間私藏的在地美味。

環狀線東環段區段標今動土 蔣萬安：將緩解Costco假日車流人潮

台北市長蔣萬安上午出席環狀線東環段CF720區段標開工動土典禮指出，該區段標完成之後，銜接北端的各車站和東側機廠，可徹底有效地緩解內湖上下班尖峰時段交通的壓力，也緩解當地包括Costco在內各大商場假日所帶來的大量車流、人潮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。