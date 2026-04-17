春季限定美味「珠螺」產季到 北海岸漁人私藏好滋味

新北市北海岸沿線風景優美，又盛產海產，北海岸可食用螺貝種類繁多，如草蓆鐘螺（烏螺）、黑鐘螺（青音）、紅頭螺及笠螺（海鋼盔）等，其中最具代表性的，便是被譽為潮間帶稀有鮮味的「珠螺」，其肉質結實、清脆爽口，鮮甜滋味令人回味無窮，是討海人間私藏的在地美味。

珠螺俗稱大頭仔，為潮間帶常見的小型螺貝類，主要棲息於沿岸岩礁及潮池環境，以海藻及藻膜為食，其螺殼厚實，螺口覆有半圓形如珍珠般的蓋片，因而得名。

新北漁業處表示，每年春季至清明期間，因潮間帶藻類繁生、食物充足，正是珠螺產量較豐的時節。珠螺富含優質蛋白質及鈣、鐵、鋅等多種礦物質，屬低脂、高蛋白的健康食材，有助於補充體力及維持身體機能，亦為沿海地區居民重要的天然營養來源之一。

珠螺多於清晨或傍晚退潮時現蹤，主要藏身於潮間帶岩礁縫隙及石礫之間，採集時須熟悉潮汐變化與棲地環境。沿海漁民憑藉世代傳承的採集經驗，將這稀有的海中珍味帶上餐桌。

採集後經清洗及簡單分類，即可供應市場或餐廳使用，是漁民於漁閒時期增加收入的來源之一。珠螺料理方式多元，無論是以海水吐沙後直接煮熟品嚐原味，或搭配醬油、蒜頭及辣椒簡單醃漬，甚至以燒烤、三杯等方式料理，皆能展現其鮮甜彈牙的口感；地方上亦有製作鹽漬發酵食品的傳統作法，充分展現北海岸獨特的飲食文化風貌。

漁業處表示，新北市漁業資源多元豐富，除萬里蟹、小卷及貢寮鮑等知名海產外，珠螺亦為極具在地特色的潮間帶珍味，邀請民眾走訪北海岸，體驗自然生態之美，品嚐屬於在地漁人的鮮甜好滋味。