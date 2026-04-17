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北捷東環段各區段標陸續動工恐陷施工黑暗期？ 蔣萬安提解方

聯合報／ 記者楊正海邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席環狀線東環段CF720區段標開工動土典禮。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安上午出席環狀線東環段CF720區段標開工動土典禮。記者邱書昱／攝影

台北市長蔣萬安上午出席環狀線東環段CF720區段標開工動土典禮，因東環段各區段標陸續動工，不只平日恐與內科車流交織，CF720區段標位於內湖大賣場區，平日、假日恐陷施工交通黑暗期。蔣萬安則表示，市府有完善的交維計畫。

捷運東環段CF720區段標上午動土，與CF710區段標開工時隔2個月，對於施工的交通隱憂，蔣萬安指出，在地里長和鄉親，很關心施工期間帶來包括交通的不便，可能的影響衝擊，但市府目前規畫，原則維持現有的車道數，也有完善的交維計畫，一定會將各項施工期間的衝擊降到最低，也要謝謝里長們協助，跟居民、住戶的溝通協調。

蔣萬安說，30年前，當時前市長黃大洲6條捷運線同時在蓋的時候，大家也非常焦慮，很擔心帶來的交通黑暗期，但是現在所有市民朋友，在享受捷運帶來的便利、舒適、效率。市府也希望大家一起努力，也一定會跟地方做好溝通，希望未來捷運工程東環段，如期如質的完工。

台北 捷運 蔣萬安

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