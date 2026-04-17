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北市陽明山海芋進入盛開期 把握賞花最美時刻

中央社／ 台北17日電

台北市產業發展局今天表示，陽明山海芋盛開期從3月至4月，海芋將進入盛開階段，4月底前為花況最美時刻，民眾可把握週末上山賞花，感受春日限定浪漫風景。

北市產業發展局新聞資料提到，2026竹子湖海芋季已揭開序幕，今年以花田樂章為主題，規劃整片海芋花海的戶外舞台。竹子湖海芋花期預計至5月上旬，但花況最絢麗時段集中在4月底前。

產發局表示，隨氣候漸轉暖，海芋花海將逐步轉變，想一睹滿山純白花田的民眾，務必趁花況最絢麗時段到竹子湖，留下美好的春天回憶。

此外，竹子湖近年已結合休閒農業發展，眾多農園已轉型為複合式經營。遊客除漫步花田、拍照打卡，也可享用到特色餐飲與精緻下午茶，在花香與山嵐環繞，度過悠閒愜意的時光。

依產發局提供網頁資訊，海芋類型分為濕地和陸生型，常見白色海芋、俗稱「綠女神」綠色海芋為濕地型海芋，陸生型以紅、黃海芋為主，生長在排水良好園區。竹子湖海芋以白色為主。

產發局表示，陽明山海芋季活動備受好評「印卡讚」將於18日中午在頂湖觀景台舉辦，現場可讓民眾直接列印在花田拍攝的照片。北投區農會提到，目前正值海芋盛開高峰期，是花季最精華的時段。

另外，因竹子湖海芋季持續至26日，台北市交通局及公車業者比照往年提供便捷的公共交通服務，民眾可多搭乘使用，「2026竹子湖海芋季繡球花季」活動及花況等內容，可至產發局官網查詢。

竹子湖 海芋 陽明山

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