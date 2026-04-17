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環狀線東環段區段標今動土 蔣萬安：將緩解Costco假日車流人潮

聯合報／ 記者楊正海邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席環狀線東環段CF720區段標開工動土典禮。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安上午出席環狀線東環段CF720區段標開工動土典禮。記者邱書昱／攝影

台北市長蔣萬安上午出席環狀線東環段CF720區段標開工動土典禮指出，該區段標完成之後，銜接北端的各車站和東側機廠，可徹底有效地緩解內湖上下班尖峰時段交通的壓力，也緩解當地包括Costco在內各大商場假日所帶來的大量車流、人潮。

蔣萬安致詞時指出，還記得2個月前，才參加CF710區段標的開工，時隔2個月，緊接著CF720區段標動工了，短短2個月連續兩個區段標順利動工，除了表示對於捷運興建，特別是東環段推進的進度加速進行，另一方面也是他對所有市民朋友持續布建捷運路網，以及解決內湖交通的決心跟承諾，更是「台北隊」展現對於重大建設的執行力以及決心。

他說，這個區段標非常的關鍵，因為是捷運東環段最核心的地方，而且是未來東環段能夠順暢運行的靈魂所在。因為這個區段長1.8公里，有兩座車站，其中一座Y33就在瑞光公園，未來會用立體建築的方式，不只讓這邊成為一個通勤的節點，更重要可以提供市民朋友休憩、休閒、放鬆的生活空間。

蔣萬安指出，另外一座車站，就在內科核心以及民權東路交口，所以未來也保留了廣場的空間，它可以讓所有市民朋友很輕鬆步行到內湖運動公園還有河濱公園。

蔣萬安也指出，未來東環段完工之後，從內科到士林站只需要短短11分鐘，內科到信義區的象山站也只需要14分鐘，不只是帶動地方發展，大幅縮短民眾的通勤時間，也是台北市未來持續成為國際頂尖城市非常重要的指標。

蔣萬安說，今年剛好是捷運通車30周年，他還記得30年前，他是第一條捷運線木柵線的受惠者，那時候剛考上大學，剛好可以搭木柵線到政大；30年後他扮演的是捷運路網持續布建的推動者，要非常感謝所有市府團隊、工程單位和台北市議會共同支持，讓30年後捷運六線齊發「2.0」持續推進當中。

蔣萬安表示，未來東環段將串接內湖、松山、信義這幾個區，它會是整體捷運路網非常關鍵的核心以及重中之重。

另外，在兩周前，新加坡李光耀獎特別獎宣布，台北市獲得這個殊榮，對於台北市大巨蛋的完工啟用、都更的加速推進，還有各項友善育兒措施，當然提到台北市持續布建捷運路網的用心還有專業，各項新穎的工法給予高度的肯定，台北市是第一個獲得李光耀獎特別獎殊榮的城市，也是台灣第一個獲得獎殊榮的城市。

台北市長蔣萬安上午出席環狀線東環段CF720區段標開工動土典禮。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安上午出席環狀線東環段CF720區段標開工動土典禮。記者邱書昱／攝影

捷運 環狀線 蔣萬安

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