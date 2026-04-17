今午漫步淡江大橋首場預約太夯 新北市府：沒報名也可來走走

淡江大橋通車系列活動今起登場，首場由淡水區、八里區公所舉辦「淡水八里‧橋見未來」，今午邀請市民漫步淡江大橋，讓民眾能先一睹全球最長單塔不對稱斜張橋佇立淡水河口的磅礴氣勢。因公所先前採預約報名，想參加及詢問民眾太多，今民政局表示，並未限制報名民眾才能上橋，歡迎每一位想見證歷史的朋友共同登橋。

民政局表示，過去淡水與八里區公所先邀請當地社團及志工等約5千人，才有預約的說法，但因想參加的民眾非常多，在此特地澄清並非一定要事先報名，想要登橋的民眾今天下午都可到現場，下午2點開始分批從八里端及淡水端上橋，3點起主舞台有活動表演，市長侯友宜預計3點半現身。

新北市長侯友宜日前也表示，很多沒報名的民眾會自動自發前往，預估至少吸引上萬人潮，他已要求跨局處整合做好應變措施，確保活動安全、順利。也呼籲民眾盡量搭乘大眾運輸前往。

民政局說明，今日的首場活動由淡水、八里區公所主辦，另4月25日由民政局主辦「好朋友來瞧橋」健走活動，8分鐘即報名額滿，報名成功者可獲得紀念品和宣導品，至於未報名者也歡迎到場參與。