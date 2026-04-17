空拍看台灣／抹茶海岸再現 老梅綠石槽吸引攝影客朝聖

位於新北石門的老梅綠石槽，進入每年3月至5月限定觀賞期，觀光署北海岸及觀音山風景區管理處指出，清明前後為最美時期，吸引大量攝影與遊客朝聖。大片鮮綠海藻附著於火山岩石槽上，形成宛如抹茶地毯般的壯麗景致，為全台少見的海蝕地形奇觀，也曾被CNN評選為台灣八大祕境之一。 位於新北石門的老梅綠石槽，進入每年3月至5月限定觀賞期，觀光署北海岸及觀音山風景區管理處指出，清明前後為最美時期，吸引大量攝影與遊客朝聖。記者林伯東／攝影 位於新北石門的老梅綠石槽，進入每年3月至5月限定觀賞期，觀光署北海岸及觀音山風景區管理處指出，清明前後為最美時期，吸引大量攝影與遊客朝聖。記者林伯東／攝影 位於新北石門的老梅綠石槽，進入每年3月至5月限定觀賞期，觀光署北海岸及觀音山風景區管理處指出，清明前後為最美時期，吸引大量攝影與遊客朝聖。記者林伯東／攝影 位於新北石門的老梅綠石槽，進入每年3月至5月限定觀賞期，觀光署北海岸及觀音山風景區管理處指出，清明前後為最美時期，吸引大量攝影與遊客朝聖。記者林伯東／攝影 位於新北石門的老梅綠石槽，進入每年3月至5月限定觀賞期，觀光署北海岸及觀音山風景區管理處指出，清明前後為最美時期，吸引大量攝影與遊客朝聖。記者林伯東／攝影 位於新北石門的老梅綠石槽，進入每年3月至5月限定觀賞期，觀光署北海岸及觀音山風景區管理處指出，清明前後為最美時期，吸引大量攝影與遊客朝聖。記者林伯東／攝影 位於新北石門的老梅綠石槽，進入每年3月至5月限定觀賞期，觀光署北海岸及觀音山風景區管理處指出，清明前後為最美時期，吸引大量攝影與遊客朝聖。記者林伯東／攝影 位於新北石門的老梅綠石槽，進入每年3月至5月限定觀賞期，觀光署北海岸及觀音山風景區管理處指出，清明前後為最美時期，吸引大量攝影與遊客朝聖。記者林伯東／攝影 位於新北石門的老梅綠石槽，進入每年3月至5月限定觀賞期，觀光署北海岸及觀音山風景區管理處指出，清明前後為最美時期，吸引大量攝影與遊客朝聖。記者林伯東／攝影 位於新北石門的老梅綠石槽，進入每年3月至5月限定觀賞期，觀光署北海岸及觀音山風景區管理處指出，清明前後為最美時期，吸引大量攝影與遊客朝聖。記者林伯東／攝影 位於新北石門的老梅綠石槽，進入每年3月至5月限定觀賞期，觀光署北海岸及觀音山風景區管理處指出，清明前後為最美時期，吸引大量攝影與遊客朝聖。記者林伯東／攝影 位於新北石門的老梅綠石槽，進入每年3月至5月限定觀賞期，觀光署北海岸及觀音山風景區管理處指出，清明前後為最美時期，吸引大量攝影與遊客朝聖。記者林伯東／攝影 位於新北石門的老梅綠石槽，進入每年3月至5月限定觀賞期，觀光署北海岸及觀音山風景區管理處指出，清明前後為最美時期，吸引大量攝影與遊客朝聖。記者林伯東／攝影 位於新北石門的老梅綠石槽，進入每年3月至5月限定觀賞期，觀光署北海岸及觀音山風景區管理處指出，清明前後為最美時期，吸引大量攝影與遊客朝聖。記者林伯東／攝影 位於新北石門的老梅綠石槽，進入每年3月至5月限定觀賞期，觀光署北海岸及觀音山風景區管理處指出，清明前後為最美時期，吸引大量攝影與遊客朝聖。記者林伯東／攝影 位於新北石門的老梅綠石槽，進入每年3月至5月限定觀賞期，觀光署北海岸及觀音山風景區管理處指出，清明前後為最美時期，吸引大量攝影與遊客朝聖。記者林伯東／攝影 位於新北石門的老梅綠石槽，進入每年3月至5月限定觀賞期，觀光署北海岸及觀音山風景區管理處指出，清明前後為最美時期，吸引大量攝影與遊客朝聖。記者林伯東／攝影 位於新北石門的老梅綠石槽，進入每年3月至5月限定觀賞期，觀光署北海岸及觀音山風景區管理處指出，清明前後為最美時期，吸引大量攝影與遊客朝聖。記者林伯東／攝影 位於新北石門的老梅綠石槽，進入每年3月至5月限定觀賞期，觀光署北海岸及觀音山風景區管理處指出，清明前後為最美時期，吸引大量攝影與遊客朝聖。記者林伯東／攝影 位於新北石門的老梅綠石槽，進入每年3月至5月限定觀賞期，觀光署北海岸及觀音山風景區管理處指出，清明前後為最美時期，吸引大量攝影與遊客朝聖。記者林伯東／攝影 CNN 遊客 觀光