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淡江大橋通車熱 地方盼助攻漁人碼頭商圈

聯合報／ 記者江婉儀王慧瑛／新北即時報導
地方期待淡江大橋通車熱潮，能帶動漁人碼頭商圈人氣上升，為淡水觀光注入一股新動能。圖／新北漁業處提供
地方期待淡江大橋通車熱潮，能帶動漁人碼頭商圈人氣上升，為淡水觀光注入一股新動能。圖／新北漁業處提供

淡江大橋即將通車，話題性、討論度上升，可望帶起觀光熱潮。新北捷運公司考量尖峰時段需求上升，規畫列車加密，尖峰班距將縮短為4至5分鐘。民代建議市府打鐵趁熱，活化漁人碼頭商圈，把握通車熱，成為助商圈發展的新契機。

議員鄭宇恩說，漁人碼頭商店街有不少空間招租中，之前有勞工局輔導的按摩小站、文化局的藝文空間也相繼退場，氛圍顯得冷清，其實當地條件不差，但缺乏整體規畫，若能好好構思，還是很有機會。

鄭指出，當地少了集市效益，加上公共廁所等空間較老舊，對遊客吸引力不足，目前有吉米裝置藝術、遊具等元素，市府有意在當地規畫海洋生態展示，若能具特色、夠吸睛，便有機會吸引遊客造訪或停留，公部門帶頭做，便能吸引更多店家進駐，讓情況愈來愈好。

「淡江大橋即將通車，是漁人碼頭重新出發的契機。」鄭宇恩說，建議市府整合跨局處成立商圈活化小組，針對通車後如何提升漁人碼頭商業發展做全盤規畫，讓國際亮點的淡江大橋不只是交通建設，更能帶動地方觀光，讓旅客留下深刻印象，提升淡水國際形象。

新北漁業處表示，淡水第二漁港為提供遊客及餐飲服務，先前規畫木棧道下空間設置商店街及公益使用，並委託民間廠商及相關局處經營管理。受疫情影響，港區觀光人潮明顯下降，商家紛紛縮短營業時間或調整經營規模；疫後因整體經營環境改變，如服務人力短缺、薪資及原物料成本調整等原因，以致部分業者經營虧損退出市場，公益空間經營團隊亦停止運作。

漁業處表示，公益空間部分經洽相關局處已無使用需求，漁業處規畫打造為漁業文化展示空間，及海洋教育、民眾室內休憩等方向活化運用，提升公益空間整體效益及漁港休憩品質，商店街部分則委由營運廠商持續招商，市府各局處也持續舉辦仲夏繽紛樂、河海音樂季等大型活動，提升港區吸引力及使用效益。

民代反映，漁人碼頭商店街有不少空間招租中，需要整體規畫。圖／新北議員鄭宇恩提供
民代反映，漁人碼頭商店街有不少空間招租中，需要整體規畫。圖／新北議員鄭宇恩提供

民代反映，漁人碼頭商店街有不少空間招租中，需要整體規畫。圖／新北議員鄭宇恩提供
民代反映，漁人碼頭商店街有不少空間招租中，需要整體規畫。圖／新北議員鄭宇恩提供

地方期待淡江大橋通車熱潮，能帶動漁人碼頭商圈人氣上升，為淡水觀光注入一股新動能。圖／新北漁業處提供
地方期待淡江大橋通車熱潮，能帶動漁人碼頭商圈人氣上升，為淡水觀光注入一股新動能。圖／新北漁業處提供

淡水 淡江大橋

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