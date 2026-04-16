北市失能長者送餐覆蓋不到2成 社會局：持續增加人力

台北市65歲以上人口達59.5萬人為全國最多，推估失能長者約有7.9萬至9.8萬人，然而議員發現現行「失能者營養餐飲服務計畫」覆蓋率不到2成，呼籲應提升覆蓋率，若人力不足可以與社福團體合作，也能兼顧獨居長輩生活狀況，預防憾事發生。社會局表示，會持續擴充更多人力。

依統計至今年2月，台北市65歲以上人口為59.5萬人，全國最多。其中失能人口比例約在13.3%至16.5%之間，推估台北市約有7.9萬至9.8萬名失能長者，現行「失能者營養餐飲服務計畫」目前實際服務人數僅約1.2萬至1.5萬人，服務覆蓋率僅15%至19%。

張志豪說，根據社會局提供資料，北市23個服務單位雖全數提供平日中午送餐，但提供晚餐服務的僅有9個送餐單位，比例不到四成（39%）；周六、日能提供中午送餐的單位只有2至3個，晚上更只剩2個單位。換言之，全市12個行政區中，大多數失能長者一到假日便完全失去送餐服務。

張志豪表示，晚餐空窗不只是「少吃一頓」，更是重大安全漏洞。失能長者因身體機能退化，本就有血糖不穩、低血壓等風險，若晚餐無法正常攝取，夜間跌倒、昏迷的機率大幅提升。送餐員往往是獨居長者一天中唯一一次有人確認其平安的機會。

張志豪直言，相較於新北對中低收入戶長者提供全額免費送餐，而北市中低收入戶每餐仍須自付7至10元，一般戶更需全額負擔75至100元，他認為北市對中低收入戶全額補助措施，比照新北，並擴大送餐頻率，朝一日兩餐、假日不中斷目標推進，優先將獨居、重度失能、無家屬的高風險長者納入晚餐服務，並研議結合社區關懷據點與里辦公室資源，彌補假日人力缺口。

張志豪也提醒，現行14名社工須關懷逾萬名列冊長者，平均每人負責730人，此配置嚴重不足，要求市府提出補強方案，建立多元供給合作機制，研議引進外送平台、非營利組織及社會企業，整合現有物流資源，填補晚間與假日的服務空白。

社會局表示，失能長者送餐服務依衛生福利部長照規定辦理，採用補助單位專任人力及志工送餐方式進行，希望除提供長者餐食服務外，還透過定期關懷了解長者近況。

社會局說，北市現有24家失能者營養餐飲服務單位，共計267名志工，提供近1500位經評估有送餐需求之長者服務，另與送餐單位研議擴充更多送餐人力，以增加夜間及周末送餐量能，另針對外出購餐有困難之長者，同時也提供長照居家服務餐食照顧及代購服務。