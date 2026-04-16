新北推風扇衣等補助防熱危害 估800勞工受惠

新北去年風扇衣等防範熱危害補助獲外界肯定，勞工局長陳瑞嘉今天表示，今年提高相關補助預算到新台幣300萬元，並將無一定雇主之勞工納入補助對象，預估約800名勞工受惠。

新北市政府今天舉辦「115年熱危害預防設施補助說明暨觀摩會」，工人作家林立青也獲邀到場，勞工局長陳瑞嘉致詞表示，為防範熱危害，勞工局去年首度提出風扇衣納入補助獲得熱烈迴響。

陳瑞嘉指出，今年在夏季來臨前開放防範熱危害補助申請，補助預算由去年的140萬元倍增至300萬元，同時將「無一定雇主之勞工」納入補助對象。

陳瑞嘉表示，補助項目包含個人防護具（如風扇衣或水冷衣）、戶外降溫設施（如水霧系統、遮陽棚及水冷扇），以及熱危害科技防災設備（如熱危害偵測警示裝置等）。預估今年可望有約800名戶外工作者受惠。