北市議員提議學習大聯盟設「社工英雄日」社會局長姚淑文感動落淚

民眾黨北市議員陳宥丞今天在議會質詢時自曝，在他成長歷程，社工是他人生貴人曾挽救過他，現在他有能力，也希望讓默默在角落付出的專業社工師能被鼓勵、被看到，他建議北市府比照美國大聯盟球隊，讓每年「社工英雄日」與職棒合作，讓社工的專業被看到。長期投入社工專業領域的北市社會局長姚淑文，也因議員的提議，一度感動哽咽、拭淚，表示非常認同，希望社工的價值能被社會看到。

北市議會民政部門質詢時，民眾黨議員陳宥丞自爆他本身是單親家庭小孩、也是低收入戶長大，成長過程有很多貴人，曾有一次在他毫無依靠時，就是社工挽救他。每年4月2日是台灣社工日，台灣、台北市的社工，不應該是只有一個節日。陳宥丞表示，面對專業社工的專業辛苦付出，他希望能提升好社工的榮譽感及能見度，建議北市府能比照美國大聯盟球隊的「社工英雄日」作為公益主題日，如找當地優秀社工、社福代表開球，透過大螢幕讓大家知道優秀社工的貢獻，還有社工之夜，讓社工家人朋友用折扣買票，由社工擔任大使，讓所有球場的人透過直播看到社工的專業。他表示也找過台北市的主場球隊味全龍詢問，有沒有可能社工師日與職棒結合，讓全台灣看到社工的付出，味全龍的公關初步回應是樂觀其成，希望北市府明年可以請市長蔣萬安、議員等到大巨蛋開球，姚淑文說，的確社工一輩子都在相挺別人，如果有人這樣的挺社工，是很棒的一件事。

民眾黨北市議員陳宥丞（左）今天在議會質詢時自曝，在他成長歷程，社工是他人生貴人曾挽救過他，現在他有能力，也希望讓默默在角落付出的專業社工師能被鼓勵、被看到，他建議北市府比照美國大聯盟球隊，讓每年「社工英雄日」與職棒合作，讓社工的專業被看到。記者林俊良／攝影