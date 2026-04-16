新北鐵道馬拉松接力賽將登場 公所組加油團應援

2026新北市鐵道馬拉松接力賽將於4月19日上午7時於貢寮區及雙溪區熱鬧開跑，今年報名隊伍數高達1,100隊，預計吸引超過5萬人次參與盛會，賽事串聯福隆、貢寮、雙溪及牡丹四個車站周邊作為接力交棒點，讓跑者在「追火車」的過程中，盡覽東北角壯麗山海景緻，深度體驗鐵道文化與自然風光交織的獨特魅力。

本次賽事路線沿著鐵道展開，不僅考驗團隊默契與體力，也讓參與者在奔跑之餘，感受沿途海岸、山林與聚落之美。活動結合地方特色與觀光資源，已成為東北角年度指標性運動盛事之一，吸引來自全台各地跑者共襄盛舉。

雙溪區長劉盈良表示，為替跑者加油打氣，特別動員志工及在地居民組成加油團，於沿線設置五處應援點，展現雙溪鄉親的熱情與活力。此外，雙溪高中當天也將舉辦東北角弦樂團成果發表，歡迎完賽跑者前往聆聽，在運動之餘享受悠揚樂音，為賽事增添更多人文風采。