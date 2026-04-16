嶺腳人行通道整修完成 提升安全串聯雙車站

新北市平溪區嶺腳里人行道，串聯嶺腳車站與平溪車站，是當地居民日常通行及遊客往返的重要路線。由於長年受風雨侵蝕及氣候影響，人行道設施逐漸老化破損，影響通行安全。此次由市府養工處進行整修工程，全長約三百多公尺，歷時三個月順利完工，讓人行道煥然一新。

本次改善工程針對欄杆全面汰換更新，同時強化整體結構安全，並將原有欄杆高度由80公分提升至110公分，大幅提高行走時的防護性與安心感。完工後不僅提升通行品質，也讓遊客能更安全地欣賞沿線山林景致，兼顧實用與觀光價值。

平溪區長劉廉中與嶺腳里長陳銘哲也特地前往現場關心改善成果。里長陳銘哲表示，這條人行道是里內重要動線，感謝區公所與市府，讓居民與遊客行走更安心。

平溪區長劉廉中則表示，未來將持續盤點轄內各項基礎設施，優先改善民眾使用頻率高的路段，打造更安全、友善的生活與觀光環境。