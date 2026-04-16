汐止區長安路增設斑馬線 搭火車通行安全加分

在汐止區五堵火車站，每天進出搭火車的人不少，只是緊鄰的長安路，因為路不寬，再加上也沒有紅綠燈，行人過馬路險象環生，為了維護民眾搭乘火車以及到大同路搭公車的安全，里辦公處爭取畫設行人穿越線，現在增設完成，民眾說過馬路更安全。

長安里長楊清風表示，長安里內本身的道路就是非常狹窄，街道巷弄又特別多，其中長安路銜接大同路，是長安里包括保長里及鄉長里進出的交通要道，但是因為道路太狹窄，人車爭道，尤其是上下班以及上下學的學生都與車爭道，真的是險象環生，原來路口是沒有人穿線，但是經過新北市交通局及民意代表的幫忙，畫好後的這幾天，大家都讚譽有佳。

雖然不是上下班時間，不過，車子還是不少，尤其到了這個路口，許多人都會過馬路到五堵火車站搭火車，或是附近居民要走到大同路搭公車，行人不少，路口經常人車爭道，險象環生，不過，現在路口畫上綠底的行人穿越線，顯眼的綠底斑馬線，提醒駕駛人到了路口要禮讓行人，增設完成這幾天，民眾都明顯感覺到，過馬路安全多了。