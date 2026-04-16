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淡水議員爭取勘查車暨行動救災包 提升消防救災量能

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北市議員陳家琪爭取的災情勘查車，以及行動救災指揮包，大幅提升第三救災救護大隊的即時應變與後勤效能。圖／紅樹林有線電視提供
新北市議員陳家琪爭取的災情勘查車，以及行動救災指揮包，大幅提升第三救災救護大隊的即時應變與後勤效能。圖／紅樹林有線電視提供

新北市政府消防局日前，於淡水區竹圍消防分隊舉行啟用典禮，正式啟用由新北市議員陳家琪爭取的災情勘查車，以及行動救災指揮包，大幅提升第三救災救護大隊的即時應變與後勤效能。這批配備將提供淡水消防中隊及淡海義消中隊使用，加強第一線救災安全與作業彈性。

在陳家琪議員的鼎力支持，不僅充實了淡海義消中隊的基礎裝備，更對本市整體防救災體系具有實質助益。議員表示，淡水地形特殊、新市鎮發展快，隨着淡海地區人口密度提升，救災的「機動性」成了關鍵，這次特別針對「災情勘查」與「後勤安全」爭取資源，就是希望能幫義消夥伴爭取更快的反應時間，同時把防護做足。「工欲善其事，必先利其器。

新北市消防局長陳崇岳表示，災害現場資訊的掌握對救災效率至關重要。災情勘查車能協助第一線人員迅速抵達現場，而行動救災指揮包內含指揮棒、安全頭盔、反光背心及安全工作鞋，是專為冷區作業與後勤任務量身打造。這套基本配備不僅提升了義消在現場的辨識度與防護力，更結合指揮包的機動性，確保救災調度更加靈活高效率。

陳崇岳提到，感謝議員對消防工作的支持，本次啟用的裝備將立即投入第一線勤務，對於提升災害現場的應變速度及後勤作業防護具有顯著效益。消防局也期盼未來能持續連結各界資源，共同守護市民生命財產安全，打造更安全、宜居的韌性城市。

議員 淡水

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