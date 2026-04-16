畢業季淡水區城市科大就業博覽會 釋出1500職缺

畢業季即將來臨，許多大學準畢業生都開始在找尋工作，為此臺北城市科技大學日前舉辦「職達夢想 就業啟航」就業博覽會，釋出超過1,500個職缺，起薪平均約4萬元，部分職缺上看5萬元，吸引學生熱烈參與。

活動開場由城市科大同學帶來精彩舞蹈表演，現場企業亮點多，有超過十家上市櫃公司進駐，涵蓋餐飲、旅宿、健身、零售與媒體等多元產業。其中旅宿、餐飲與服務業職缺大爆發，學生當場面試交流，提前卡位職場門票。

城市科大校長馮美瑜表示，學校培育學生在學即戰力、畢業即就業，透過與產業緊密合作，將課程與實務需求接軌。這次有多家上市櫃企業和廠商來校徵才，同學們可藉由面對面交流深入了解企業文化與職務內容，把握機會找到適合自己的工作。

城市科大研發長鄭青展表示，今年活動強化「新南向外籍學生就業與實習機會」，多家企業針對具備語言能力與跨文化背景的外籍學生，釋出國際業務、跨境服務、觀光接待及海外市場拓展等相關職缺。透過這次的就業博覽會，外籍學生不僅能發揮語言與文化優勢，也能提升在台就業競爭力，為企業注入國際化新動能。

城市科大也透過海內外實習為學生找出路，學生在學期間即可進入企業實習，畢業後接軌職場。企業透過培訓過程量身打造所需的人才，達到產學雙贏。