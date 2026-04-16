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2026保生文化祭4/19熱鬧登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市政府

北台灣最熱鬧的宗教盛事一年一度的「保生文化祭」，將在4月19日熱鬧登場囉！每年農曆3月15日是臺北市最負盛名的大龍峒保安宮保生大帝聖誕，台北保安宮自1994年開始舉辦「保生文化祭」， 2020年交通部觀光局將「保生文化祭」列為國際級觀光活動，2021年保生大帝聖誕慶典登錄為臺北市無形文化資產，以超越傳統與現代的民俗元素，賦予宗教文化新的活力，是您絕對不能錯過的宗教盛事。

保安宮精心規劃「保生文化祭」一系列精彩可期的活動，包含開鑼、家姓戲、民俗藝陣匯演、放火獅、三獻禮等。保安宮廖董事長表示，自1994年開始舉辦「保生文化祭」期待呈現和以往不同的廟會新文化，每年在保生大帝誕辰前夕，邀請許多頗負盛名的藝陣出陣演出，施放火獅的儀式等，象徵著保生大帝除瘟禳疫，庇護我們芸芸眾生的健康平安，期盼透過藝陣匯演與創新，讓大家更多認識傳統民俗文化的多元豐富。今年則是邀請臺南東方天山鼓舞、臺南武館宋江陣、臺中妙璇舞蹈團與新北臺灣培德龍獅團、臺灣戲曲學院等臺灣各地表演團體於4月19日帶來藝陣表演，而記者會上邀請今年藝陣表演團體之一的「臺灣培德龍獅團」演出「戰鼓齊鳴，雙獅獻瑞」，讓大家可以先睹為快。

在保生文化祭系列活動中，「放火獅」是保生文化祭最受人矚目的活動，將為保生文化祭掀起最高潮，結合蜂炮氣勢與傳統手工紙紮藝術，在21響禮炮後，數以萬計的蜂炮自火獅中直衝雲霄，炮聲震耳欲聾、火光四射宛如白晝，象徵著辟邪除疫，更讓信眾重溫臺灣舊時廟會的歡慶氣氛。另外，「民間劇場－家姓戲」傳統戲曲匯演是保生文化祭重要的活動內容，保安宮致力於把觀眾找回到廟埕，延續清朝以來家姓戲演戲酬神的精神，保安宮與演藝團體攜手打造一場藝術饗宴，從4月19日至5月14日邀請許多優秀表演團體齊聚保安宮，輪番接力登臺演出，相招大家作伙來廟埕，感受道地的傳統戲曲魅力。

臺北市政府民政局表示，保生文化祭與傳統廟會不同之處，在於引進藝術美學元素，讓傳統廟會活動有新風貌，除了施放火獅、家姓戲演出外，還有古蹟藝術導覽、美展、音樂會等活動，活動辦理自4月19日至6月16日長達1個半月，歡迎大家作夥到大龍峒保安宮逗熱鬧。

聚傳媒

保安宮 臺南

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