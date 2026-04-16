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中興橋引道 4月18日凌晨封閉
照片取自臺北市政府
為提升臺北市與新北市間之行車安全與運輸效率，臺北市政府工務局新建工程處將於115年4月18日（週六）凌晨0時至6時，執行「中興橋拆除及拓寬工程」之門型架拓寬吊裝作業。施工期間將全線封閉中興橋臺北端引道，提醒用路人提前改道行駛忠孝橋，並配合現場義交指揮。
新工處工務科科長高銘伸表示，中興橋拓寬工程目前正進行第1階段「土堤段拓寬」。本次門型架吊裝作業為該階段之關鍵工程，待完成後，接續將進行土堤段鋪面及附屬設施施工，後續工程則將轉入第2階段的「U型匝道拆除」及「橋梁段拓寬」。
新工處城西工務所主任詹鎧逸指出，為將交通衝擊降至最低，作業特別選定於車流量較少的夜間時段進行。封路時間原則上自4月18日0時起，實際封閉時間將視當夜最末班公車通過後即展開施工。
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