中興橋引道 4月18日凌晨封閉

距年底選舉還有半年多，不過地方已出現「競選廣告」亂象？有民眾投訴，有里長擬參選人將「競選廣告」貼在自行車、機車上，當成「行動競選廣告」趴趴走，不僅占用其他里民停車需求，還破壞市容。北市停管處表示，已通知設置人已違反廣告物管理自治條例，必須移除。

2026-04-16 08:21