醫護工作繁重特殊 林口長庚幼兒園多元托育方案獲肯定

少子化問題嚴重，勞動部祭補助鼓勵企業打造友善育兒的工作環境，賴清德總統今到林口長庚醫院附設幼兒園參訪，特別稱讚長庚醫療體系不僅照顧病患，更照顧員工，值得各界參考，未來公營企業也朝廣設托嬰幼兒機構方向努力。

賴總統今早與勞動部長洪申翰、法務部前次長黃世杰、立委王義川、立委張雅琳和桃園市議員李宗豪等人到長庚幼兒園，醫療體系方面則有董事長王瑞慧、決策委員會主委程文俊、副主委暨林口長庚院長陳建宗、行政中心等主管親自接待。

長庚幼兒園位於長庚醫護社區，所有人車出入皆有管制，安全隱私有一定保障，學校周邊環境恬靜安適，校門口還有綠色大草皮可供孩童遊玩，而園方所採全人教育理念，融入繪本、戲劇及STEAM跨領域課程，培養幼兒創造力與問題解決能力，不僅屢獲政府部門肯定，在家長之間的詢問度也想當高，甚至有員工子女從學校畢業多年，現在希望孫子孫女也能入學。

長庚醫療體系指出，長庚醫院一向秉持「照顧員工就是照顧病人」理念，長期致力於打造友善且具支持性的工作環境。為減輕醫護人員在高壓工作下的家庭負擔，1984年即設立托嬰中心、幼兒園及課後托育中心，至今已形成完整的一條龍托育體系，讓員工能夠安心投入醫療工作。

除了提供優質托育環境外，醫院也持續投入資源，包括托嬰中心近乎免費、幼兒園收費優惠，以及延托費用由醫院全額負擔等措施，實質減輕員工育兒壓力，打造真正的幸福職場。

長庚決策委員會主委程文俊表示，醫院將持續配合國家政策，深化「幸福職場、友善托育」理念，讓醫護人員無後顧之憂地投入醫療工作，並為台灣打造更具韌性的醫療與社會支持體系。