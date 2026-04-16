快訊

台積電法說會／談AI封裝競爭 魏哲家：不把任何生意留在桌上

115會考自然科／倒數衝刺！自然科奪A計畫 專業教師帶你直擊命題核心

李乾龍座車疑遭裝追蹤器 新北市警局長：專案小組報檢方指揮偵查

聽新聞
0:00 / 0:00

醫護工作繁重特殊 林口長庚幼兒園多元托育方案獲肯定

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
賴清德總統（右3）今到林口長庚醫院附設幼兒園參訪，對長庚醫療體系照顧員工做法表達肯定。記者胡經周／攝影
賴清德總統（右3）今到林口長庚醫院附設幼兒園參訪，對長庚醫療體系照顧員工做法表達肯定。記者胡經周／攝影

少子化問題嚴重，勞動部祭補助鼓勵企業打造友善育兒的工作環境，賴清德總統今到林口長庚醫院附設幼兒園參訪，特別稱讚長庚醫療體系不僅照顧病患，更照顧員工，值得各界參考，未來公營企業也朝廣設托嬰幼兒機構方向努力。

賴總統今早與勞動部長洪申翰、法務部前次長黃世杰、立委王義川、立委張雅琳和桃園市議員李宗豪等人到長庚幼兒園，醫療體系方面則有董事長王瑞慧、決策委員會主委程文俊、副主委暨林口長庚院長陳建宗、行政中心等主管親自接待。

長庚幼兒園位於長庚醫護社區，所有人車出入皆有管制，安全隱私有一定保障，學校周邊環境恬靜安適，校門口還有綠色大草皮可供孩童遊玩，而園方所採全人教育理念，融入繪本、戲劇及STEAM跨領域課程，培養幼兒創造力與問題解決能力，不僅屢獲政府部門肯定，在家長之間的詢問度也想當高，甚至有員工子女從學校畢業多年，現在希望孫子孫女也能入學。

長庚醫療體系指出，長庚醫院一向秉持「照顧員工就是照顧病人」理念，長期致力於打造友善且具支持性的工作環境。為減輕醫護人員在高壓工作下的家庭負擔，1984年即設立托嬰中心、幼兒園及課後托育中心，至今已形成完整的一條龍托育體系，讓員工能夠安心投入醫療工作。

除了提供優質托育環境外，醫院也持續投入資源，包括托嬰中心近乎免費、幼兒園收費優惠，以及延托費用由醫院全額負擔等措施，實質減輕員工育兒壓力，打造真正的幸福職場。

長庚決策委員會主委程文俊表示，醫院將持續配合國家政策，深化「幸福職場、友善托育」理念，讓醫護人員無後顧之憂地投入醫療工作，並為台灣打造更具韌性的醫療與社會支持體系。

張雅琳 王瑞慧 幼兒園

延伸閱讀

甫獲綠營提名選市長 黃世杰首站到長庚談幼教照護

甫獲提名競選桃園市長 黃世杰首公開行程與賴清德同框

獲提名參選桃園市長 黃世杰與賴清德同框跑行程

閃光、飛蚊症可能是癌症找上門 長庚設新中心對付難題

相關新聞

醫護工作繁重特殊 林口長庚幼兒園多元托育方案獲肯定

少子化問題嚴重，勞動部祭補助鼓勵企業打造友善育兒的工作環境，賴清德總統今到林口長庚醫院附設幼兒園參訪，特別稱讚長庚醫療體系不僅照顧病患，更照顧員工，值得各界參考，未來公營企業也朝廣設托嬰幼兒機構方向努力。

新北公衛奪全國之冠 「金所獎」板橋、雙溪衛生所雙雙獲卓越獎

新北市角逐國民健康署「第16屆金所獎」再創佳績，板橋區與雙溪區衛生所分別摘下都市組及醫療資源缺乏地區組最高榮譽「卓越獎」，土城區衛生所獲都市組佳作，衛生局也連續3屆榮獲「督導有方獎」，新北市獲獎數全國之冠。

總統府到大巨蛋 台電「大用戶」座談協助強化供電韌性

為協助產業用戶提升用電安全、供電韌性及能源使用效率，台電台北市區營業處於今日舉辦大用戶座談會，邀集總統府、立法院、台北101、台北大巨蛋等數百家關鍵基礎設施與指標企業用戶參與，透過設備維護、運轉管理、加速復電程序及深度節能服務等說明，協助用戶全面強化電力管理能力。

「2026新北嚴選」徵件開跑 徵選特色商品與最佳人氣獎

「2026新北嚴選」徵選活動正式開跑，即日起廣發英雄帖，邀請在地優質店家踴躍報名。今年透過專家評審選出「特色商品」，涵蓋「烘焙甜點」、「風味好禮」、「文創生活」三大類組，另藉由網路票選機制，增設「最佳人氣獎」，民眾參與投票更可獲得iPhone 17e手機等大獎。

競選亂象？機車自行車變「移動廣告」占車格 ...北市出手了

距年底選舉還有半年多，不過地方已出現「競選廣告」亂象？有民眾投訴，有里長擬參選人將「競選廣告」貼在自行車、機車上，當成「行動競選廣告」趴趴走，不僅占用其他里民停車需求，還破壞市容。北市停管處表示，已通知設置人已違反廣告物管理自治條例，必須移除。

北市首創節能降稅 民代憂老屋難達標 財政局：新舊屋皆有機會

北市全國首創「節能降稅」新政，取得建築能效標示第一級以上的房屋，可減徵房屋稅標準單價百分之五。跨黨派議員質詢指出，新成屋易達標，但北市有六、七成是老房屋，難享新政。財政局回應，新、舊屋皆有機會，將跨局處協助民眾申請。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。