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新北公衛奪全國之冠 「金所獎」板橋、雙溪衛生所雙雙獲卓越獎

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
板橋區衛生所於失智友善社區辦理預防延緩多元活動，摘下都市組最高榮譽「卓越獎」。圖／新北衛生局提供
板橋區衛生所於失智友善社區辦理預防延緩多元活動，摘下都市組最高榮譽「卓越獎」。圖／新北衛生局提供

新北市角逐國民健康署「第16屆金所獎」再創佳績，板橋區與雙溪區衛生所分別摘下都市組及醫療資源缺乏地區組最高榮譽「卓越獎」，土城區衛生所獲都市組佳作，衛生局也連續3屆榮獲「督導有方獎」，新北市獲獎數全國之冠。

衛生局表示，板橋區近55萬人口為全國最多，面對超高齡社會浪潮，板橋區衛生所以失智照護為核心，推動「智聖先施，憶起協力」策略，從社區守護站建置、失智友善人才培力，到多元社會處方及跨局處無障礙環境優化，全面打造失智友善城市，成都會型健康治理典範。

位處偏鄉的雙溪區衛生所以創新翻轉資源限制，雙溪區衛生所為全國第一家設立物理治療所的衛生所，導入專業人員在地服務，協助民眾掌握黃金復健期，同時建置二手輔具媒合平台，提升資源使用效益，更針對高齡聽障族群需求，導入骨傳導輔助設備優化診間溝通，並推動衛教圖像化，顯著提升長者健康識能，打造兼具溫度與效率的偏鄉照護模式。

另土城區衛生所則以「ICOPE分級管理」精準掌握長者健康六力，透過分級、分層、分工的整合照護機制，落實預防醫學並有效延緩失能，展現智慧化健康管理成果獲得佳作。此外，衛生局組成專業輔導團隊，帶領衛生所提供優質服務，也獲得「督導有方獎」殊榮。

衛生所 失智 衛生局

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