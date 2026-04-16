快訊

整理包／產業景氣風向球！台積電法說會六大重點一次看

公視之亂李遠自嘲頭號戰犯 發公開信「相信最後的裁判是人民」

美以伊飛彈雨猛炸中東能源設施！重建恐耗1.8兆 這2國最傷

聽新聞
0:00 / 0:00

剴剴案社工依過失致死遭判2年 北市社會局發聲了

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

剴剴案社工陳尚潔，今天被台北地院依過失致死判刑2年，且不得緩刑。北市社會局表示，針對法院判決，社會局尊重結果，並強調在事發後已推動三方共訪機制、增加訪視制度等精進作為，中央先前已三讀通過「兒童托育服務法」，未來也會用最嚴謹的態度防杜類似事件再次發生。

社會局表示，兒少安全是社會底線，任何形式的暴力與虐待，都應採零容忍態度，針對兒盟陳姓社工經法院判決有罪一事，社會局尊重司法機關依據事實與法理裁量。

社會局說，事件發生後，以研擬多項精進方案，包含針對無依兒童待出養安置期間，率先推動「縣市主責社工、收出養媒合機構及居托中心」三方共訪，減輕單一社工判斷壓力，並擴大至北北基桃共同合作，並加強六項作為，包含保母回流訓練、增加訪視頻率等

社會局強調，中央近期剛三讀通過「兒童托育服務法」，市府在此前已依「兒童及少年福利與權益保障法」對劉姓保母姐妹處以最高六十萬元罰鍰、公布姓名、廢止保母證照；中央後續修訂法規，市府前已落實相關標準，後續配合辦理，以最嚴謹的態度防杜類似事件再次發生，維護兒童最大利益，並在法制面持續溝通，一同守護兒少安全。

兒福聯盟女社工陳尚潔（中，戴帽者）。本報資料照
兒福聯盟女社工陳尚潔（中，戴帽者）。本報資料照

保母 社會局 托育

延伸閱讀

剴剴案社工遭判刑2年 兒盟：無比沉重和遺憾 尊重社工是否上訴決定

剴剴案社工遭判刑…工會批制度脫節卻由社工承擔 恐現「防禦性」服務

剴剴案宣判 首樁社工因個案死亡被判刑 衛福部將強化訓練及人力配置

因剴剴案遭判刑2年⋯社工首遇「保證人地位」須負責任 社工專協發聲

相關新聞

剴剴虐死案「女社工判刑2年」 郁方：不管判幾年都是輕判

1歲10月大男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，法院依過失致死罪判兒福聯盟女社工陳尚潔有期徒刑2年；藝人郁方今天出庭聽判後表示，不管陳尚潔判幾年，對她們來說都是輕判。

保母虐死剴剴兒盟女社工陳尚潔遭判刑2年

1歲10月大男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，檢方依過失致死罪起訴涉訪視不實的兒福聯盟社工陳尚潔；陳女否認犯罪，檢方建議從重量刑，台北地院今宣判，陳女被判有期徒刑2年。可上訴。

為剴剴案再修「訪視指引」訂責任義務 衛福部允研議：已調整多項制度

剴剴案社工陳尚潔，今天被台北地院依過失致死判刑2年，且不得緩刑。社工界指出，社工為協力者，竟成主要咎責對象，呼籲衛福部立即修正「居家托育訪視指引」，明定醫療、托育、行政機關各方義務。對此，衛福部社家署副署長張美美指出，剴剴案發生後已修正該指引，提升訪視次數，並新增安置保母職前訓練，針對社工界訴求，將邀集相關團體討論研議修正。

剴剴案社工依過失致死遭判2年 北市社會局發聲了

剴剴案社工陳尚潔，今天被台北地院依過失致死判刑2年，且不得緩刑。北市社會局表示，針對法院判決，社會局尊重結果，並強調在事發後已推動三方共訪機制、增加訪視制度等精進作為，中央先前已三讀通過「兒童托育服務法」，未來也會用最嚴謹的態度防杜類似事件再次發生。

剴剴案社工遭判刑…工會批制度脫節卻由社工承擔 恐現「防禦性」服務

剴剴案社工陳尚潔遭台北地院判決2年有期徒刑且無緩刑，且判決書指陳具有「保證人地位」，需為個案之死負刑責，判決引發社工界譁然。高雄市社工人員職業工會秘書長郭志南說，對判決深感遺憾，法律認定社工具保證人地位，政府應給予相應支持，而非增加訪視頻率就可解決，預期未來社工將採「防禦性」服務，任何風吹草動就先通報，恐導致個案案量暴增。

剴剴案社工遭判刑！社工全聯會批協力者竟成咎責對象、籲修訪視指引

剴剴案社工陳尚潔遭檢方依過失致死及偽造文書罪嫌起訴，台北地院今天宣判過失致死2年有期徒刑，且無緩刑。對此，社工師公會全聯會發布聲明指出，衛福部應正視此判決對社工界衝擊，並積極防止收出養制度性缺口再發生，政府應立即修正「訪視指引」，建立合理職務執行風險分擔機制，明確醫療、托育與行政機關之間協作義務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。