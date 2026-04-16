翡翠水庫水力擬轉綠能賣電 翡管局估116年啟動

台北翡翠水庫管理局長林裕益今天在議會委員會說，預估明年推動翡翠水庫水力發電綠能取得國際認證，完成後會請產業發展局協助找潛力合作廠家，且已籌編預算因應。

台北市議會財政建設委員會召開會議，包含翡翠水庫管理局等局處列席，翡管局長林裕益在回應國民黨台北市議員曾獻瑩詢問翡翠水庫水力是否可轉成綠電，做以上回應。

林裕益說，針對翡翠水庫水力預計先取得水力永續性評估（HSA）國際認證，若通過取得認證，會請產發局協助找到潛力合作買家，再申請取得綠能憑證，已編列預算因應相關費用，並列入北市府116年施政綱要計畫，今年籌備、明年啟動，後續將朝此目標努力。

他會後提供文字，為確保翡翠水庫水力發電綠能效益，在市府116年度施政綱要計畫納入「翡翠水力綠能，爭取國際認證」作為施政重點。

林裕益說，已籌編預算，明年辦理「翡翠發電廠國際低環境衝擊水力驗證」，推動爭取國際水力協會水力永續性評估（HSA）認證，再協尋買家，增加挹注市庫收益。

此外，國民黨台北市議員徐弘庭詢問，翡翠水庫擬收發電補償的議題，他認為監察院已發函糾正翡翠水庫支援台電發電，要求把監察院糾正文加入與台電的合約範本。

林裕益說，至今已7次正式發函給台電，並請台電正視監察院查核意見。翡管局去年10月函送「台電公司申請翡翠水力發電延長時數耗水補償契約書」，台電後續回復不同意簽署，翡翠水庫將不再支援調度供電。

翡管局去年11月新聞資料提到，為建立合理制度，研訂「台電公司申請翡翠水力發電延長時數耗水補償契約書（草案）」，明定耗水補償費每噸（立方公尺）新台幣3元計價。去年10月13日函送台電，待雙方合意簽約實施，估每延長1小時發電，可挹注市庫約84萬元。