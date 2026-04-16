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總統府到大巨蛋 台電「大用戶」座談協助強化供電韌性

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台電台北市區營業處處長龔良智與各大企業代表宣示攜手推動深度節能與加強穩定供電。圖／台電台北市區提供
台電台北市區營業處處長龔良智與各大企業代表宣示攜手推動深度節能與加強穩定供電。圖／台電台北市區提供

為協助產業用戶提升用電安全、供電韌性及能源使用效率，台電台北市區營業處於今日舉辦大用戶座談會，邀集總統府立法院、台北101、台北大巨蛋等數百家關鍵基礎設施與指標企業用戶參與，透過設備維護、運轉管理、加速復電程序及深度節能服務等說明，協助用戶全面強化電力管理能力。

台電北區北市區處長龔良智表示，座談會邀請台北供電區營運處主講，特高壓用戶運轉機制及維護管理，強調自備變電所應由合格電氣技術人員依標準作業流程（SOP）操作，落實定期維護點檢，建立即時事故通報機制，以避免人為疏失擴大事故停電影響。

龔良智說，台電除了強調安全維護外，也同步推動深度節能。善用智慧電表（AMI）與「高壓用戶服務入口網站」即時掌握用電情形、選擇最合適的電價方案，同時結合「節電服務團」進行客製化現場診斷，達到降低耗能、提升供電可靠度與能源使用效率的雙重目標。

龔良智表示，供電韌性需要台電與用戶「內外兼修」。外線由台電強化電網韌性與復電效率，內線則仰賴用戶落實設備維護；此外，若能將節能措施與設備維護整合思考，透過智慧診斷汰換低效能設備，更能將省下的電費轉化為企業競爭力。

立法院 總統府 供電

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