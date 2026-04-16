總統府到大巨蛋 台電「大用戶」座談協助強化供電韌性

為協助產業用戶提升用電安全、供電韌性及能源使用效率，台電台北市區營業處於今日舉辦大用戶座談會，邀集總統府、立法院、台北101、台北大巨蛋等數百家關鍵基礎設施與指標企業用戶參與，透過設備維護、運轉管理、加速復電程序及深度節能服務等說明，協助用戶全面強化電力管理能力。

台電北區北市區處長龔良智表示，座談會邀請台北供電區營運處主講，特高壓用戶運轉機制及維護管理，強調自備變電所應由合格電氣技術人員依標準作業流程（SOP）操作，落實定期維護點檢，建立即時事故通報機制，以避免人為疏失擴大事故停電影響。

龔良智說，台電除了強調安全維護外，也同步推動深度節能。善用智慧電表（AMI）與「高壓用戶服務入口網站」即時掌握用電情形、選擇最合適的電價方案，同時結合「節電服務團」進行客製化現場診斷，達到降低耗能、提升供電可靠度與能源使用效率的雙重目標。

龔良智表示，供電韌性需要台電與用戶「內外兼修」。外線由台電強化電網韌性與復電效率，內線則仰賴用戶落實設備維護；此外，若能將節能措施與設備維護整合思考，透過智慧診斷汰換低效能設備，更能將省下的電費轉化為企業競爭力。