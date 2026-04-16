「2026新北嚴選」徵件開跑 徵選特色商品與最佳人氣獎

「2026新北嚴選」徵選活動正式開跑，即日起廣發英雄帖，邀請在地優質店家踴躍報名。今年透過專家評審選出「特色商品」，涵蓋「烘焙甜點」、「風味好禮」、「文創生活」三大類組，另藉由網路票選機制，增設「最佳人氣獎」，民眾參與投票更可獲得iPhone 17e手機等大獎。

新北市副秘書長龔雅雯表示，新北市擁有29個行政區，各具文化底蘊與產業特色，是全台最具多元性的城市之一，也發展出多元產業樣貌。市府每2年舉辦伴手禮徵選活動，挖掘具潛力的在地品牌，並導入行銷資源協助業者拓展市場。

龔雅雯也說，新北嚴選從2022年辦理第1屆至今已邁入第3屆，每一次的徵選活動都獲得業者的大力支持，徵件數也是不斷的創新高，今年更結合大專院校共同評核，讓青年學子在進入市場前，能跟產業現況有初步認識。

經發局說明，本屆徵件即日起至6月25日止，徵選類別分為三大類，包括「烘焙甜點組」，著重糕點製作與甜食工藝，展現職人技藝與風味創新；「風味好禮組」，以新北在地山海農產或傳統風味轉化為核心，呈現地方飲食特色；「文創生活組」，結合本市文化底蘊與創意設計，展現生活美學與文化價值。期盼透過這些具故事性與質感的商品，讓民眾在送禮與日常消費中，打造城市專屬品牌魅力。

經發局補充，為提升活動多元性與民眾參與度，今年除專家評審外，更特別設立「校園星探隊評審」，邀請烘焙、餐旅管理、生活設計及文創工藝等相關科系大專院校學生參與現地評核，納入年輕世代觀點，共同發掘具潛力的特色商品。另於7月推出全民網路票選活動，依各類組票數最高前3名，選出「最佳人氣獎」。參與投票民眾更可參加抽獎活動，投越多票中獎機率越高，最大獎為iPhone 17e手機，邀請大家踴躍參與，為自己喜愛的品牌應援。