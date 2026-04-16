快訊

MLB／「大谷條款」誕生後第一次 大谷翔平近5年來首次「只投不打」

台積電開平翻黑鈍化漲勢！台股衝關37,000卡卡 台達電、聯電接棒領攻

獨／iPhone「嗶進站」台灣交通卡合體蘋果見曙光？追悠遊卡、一卡通Apple Pay進度

聽新聞
0:00 / 0:00

競選亂象？機車自行車變「移動廣告」占車格 ...北市出手了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
有民眾投訴，有里長擬參選人將「競選廣告」貼在自行車、機車上，當成「行動競選廣告」趴趴走，不僅占用其他里民停車需求，還破壞市容。圖／讀者提供
有民眾投訴，有里長擬參選人將「競選廣告」貼在自行車、機車上，當成「行動競選廣告」趴趴走，不僅占用其他里民停車需求，還破壞市容。圖／讀者提供

距年底選舉還有半年多，不過地方已出現「競選廣告」亂象？有民眾投訴，有里長擬參選人將「競選廣告」貼在自行車、機車上，當成「行動競選廣告」趴趴走，不僅占用其他里民停車需求，還破壞市容。北市停管處表示，已通知設置人已違反廣告物管理自治條例，必須移除。

台北市松山區捷運站附近，有自行車在車頭菜籃架上貼有競選里長擬參選人的宣傳看板，上頭除有人名、電話，還有請支持文樣，陸續有里民向本報陳情，表示這名特定人士的廣告，最多時一次有七、八輛在里內趴趴走，讓里民相當困擾。

「居民忍耐很久了！」有里民說，因這個廣告設置在老舊近乎廢棄的自行車上，占用自行車架，之所以投訴是希望不要再有人這樣做，尤其包括超商、超市門口，都可以發現有這樣的競選看板，也破壞市容。里民質疑這是否已經違反選罷法，還有占用捷運附近的公共自行車架，主管單位如何認定？

北市交通局運管科長謝霖霆表示，「遊動廣告」車輛沒有申請不能停放在台北市的道路上，依照北市廣告物管理自治條例，北市府可以強制拆除，或請設置人自行移除，上周已依照廣告上面電話，請對方移除。

謝說，如果違規廣告再重複出現，就會繼續執行，如果屢勸不聽，將依照北市廣告物管理自治條例規定，遊動廣告沒依規定申請要求改善，確認沒改善，就會處六千元罰款。

北市建管處表示，「遊動廣告」為北市交通局管轄，至於是否是競選廣告？依照北市競選廣告物管理自治條例，廣告中有「姓名」、「號次」、「圖像」、「競選項目或活動名稱」及「競選標語或標記」任3點以上（包含3點）即視競選廣告，因要符合三點都露才算競選廣告，該廣告除名字、圖像，第三點的確較難認定。

有民眾投訴，有里長擬參選人將「競選廣告」貼在自行車、機車上，當成「行動競選廣告」趴趴走，不僅占用其他里民停車需求，還破壞市容。記者林麗玉／攝影
有民眾投訴，有里長擬參選人將「競選廣告」貼在自行車、機車上，當成「行動競選廣告」趴趴走，不僅占用其他里民停車需求，還破壞市容。記者林麗玉／攝影

有民眾投訴，有里長擬參選人將「競選廣告」貼在自行車、機車上，當成「行動競選廣告」趴趴走，不僅占用其他里民停車需求，還破壞市容。圖／讀者提供
有民眾投訴，有里長擬參選人將「競選廣告」貼在自行車、機車上，當成「行動競選廣告」趴趴走，不僅占用其他里民停車需求，還破壞市容。圖／讀者提供

北市府 捷運 北市 競選廣告 機車

延伸閱讀

蔣萬安新政「節能降稅」住戶無感？老屋難達標看得到吃不到

議員指節能減房屋稅舊公寓不適用 北市持續宣導

北市公托缺額這區最嚴重 社會局：盤點空間、攜手業者進駐

他見路邊看板「關閉方向燈聲音」很好奇 內行人曝原因：一堆大車都這樣

相關新聞

競選亂象？機車自行車變「移動廣告」占車格 ...北市出手了

距年底選舉還有半年多，不過地方已出現「競選廣告」亂象？有民眾投訴，有里長擬參選人將「競選廣告」貼在自行車、機車上，當成「行動競選廣告」趴趴走，不僅占用其他里民停車需求，還破壞市容。北市停管處表示，已通知設置人已違反廣告物管理自治條例，必須移除。

北市首創節能降稅 民代憂老屋難達標 財政局：新舊屋皆有機會

北市全國首創「節能降稅」新政，取得建築能效標示第一級以上的房屋，可減徵房屋稅標準單價百分之五。跨黨派議員質詢指出，新成屋易達標，但北市有六、七成是老房屋，難享新政。財政局回應，新、舊屋皆有機會，將跨局處協助民眾申請。

新北大力推動多元都更 申請倍增

新北屋齡逾三十年老舊宅近九十五萬戶，占全市總數約二分之一，市府近年加大力道推多元都更，二○一九年迄今申請二千二百○二案，核准一五四六案，申請倍增，熱區為板橋、中和、三重。藍綠議員認為，都更整體成效雖有進展，仍存在區域落差與制度瓶頸，呼籲強化配套與誘因。

廣角鏡／新北淡江大橋即將通車 暖身活動上場

淡江大橋即將在五月十二日通車，一連串系列慶祝活動明起登場，明天的「淡水八里·橋見未來」打頭陣，接著後天辦路跑，十九日是自行車活動，民眾能先一睹全球最長單塔不對稱斜張橋佇立淡水河口的磅礴氣勢。交通部公路局、新北市交通局都提醒，活動期間淡江大橋兩端周邊道路實施交通管制，且周邊停車空間有限，呼籲參加者搭大眾運輸。

我的減碳存摺突破47萬人次參與 北北基桃搭大眾運輸賺好康

基北北桃4市共同推動的基北北桃「我的減碳存摺2.0」，透過公私部門合力推廣綠色生活、淨零城市，民眾累計減碳量可抽好康，累計超過48萬3千餘人參與，減碳量達7萬2千公斤以上。新北市副市長劉和然表示，基北北桃共同推動的我的減碳存摺2.0成果亮眼，參與人數已突破47萬人，展現市民以實際行動支持淨零轉型的決心，也彰顯四市跨域合作持續發揮具體成效。

都更中繼宅漏了板橋 議員促規畫 確保弱勢居住權益

新北市府推都更中繼宅，二○二七年將擴增至四百戶，民代反映都更熱區板橋一處也沒有。民團主張，理想的中繼宅是讓住戶能就近安置，高齡、身障者對原有社會網絡依賴度高，跨區搬遷適應成本高，也影響意願。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。