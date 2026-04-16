競選亂象？機車自行車變「移動廣告」占車格 ...北市出手了

距年底選舉還有半年多，不過地方已出現「競選廣告」亂象？有民眾投訴，有里長擬參選人將「競選廣告」貼在自行車、機車上，當成「行動競選廣告」趴趴走，不僅占用其他里民停車需求，還破壞市容。北市停管處表示，已通知設置人已違反廣告物管理自治條例，必須移除。

台北市松山區捷運站附近，有自行車在車頭菜籃架上貼有競選里長擬參選人的宣傳看板，上頭除有人名、電話，還有請支持文樣，陸續有里民向本報陳情，表示這名特定人士的廣告，最多時一次有七、八輛在里內趴趴走，讓里民相當困擾。

「居民忍耐很久了！」有里民說，因這個廣告設置在老舊近乎廢棄的自行車上，占用自行車架，之所以投訴是希望不要再有人這樣做，尤其包括超商、超市門口，都可以發現有這樣的競選看板，也破壞市容。里民質疑這是否已經違反選罷法，還有占用捷運附近的公共自行車架，主管單位如何認定？

北市交通局運管科長謝霖霆表示，「遊動廣告」車輛沒有申請不能停放在台北市的道路上，依照北市廣告物管理自治條例，北市府可以強制拆除，或請設置人自行移除，上周已依照廣告上面電話，請對方移除。

謝說，如果違規廣告再重複出現，就會繼續執行，如果屢勸不聽，將依照北市廣告物管理自治條例規定，遊動廣告沒依規定申請要求改善，確認沒改善，就會處六千元罰款。

北市建管處表示，「遊動廣告」為北市交通局管轄，至於是否是競選廣告？依照北市競選廣告物管理自治條例，廣告中有「姓名」、「號次」、「圖像」、「競選項目或活動名稱」及「競選標語或標記」任3點以上（包含3點）即視競選廣告，因要符合三點都露才算競選廣告，該廣告除名字、圖像，第三點的確較難認定。

有民眾投訴，有里長擬參選人將「競選廣告」貼在自行車、機車上，當成「行動競選廣告」趴趴走，不僅占用其他里民停車需求，還破壞市容。記者林麗玉／攝影