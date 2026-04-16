守護孩子 新北、基隆啟動托育監視器雲端化工程

淡江大橋即將在五月十二日通車，一連串系列慶祝活動明起登場，明天的「淡水八里·橋見未來」打頭陣，接著後天辦路跑，十九日是自行車活動，民眾能先一睹全球最長單塔不對稱斜張橋佇立淡水河口的磅礴氣勢。交通部公路局、新北市交通局都提醒，活動期間淡江大橋兩端周邊道路實施交通管制，且周邊停車空間有限，呼籲參加者搭大眾運輸。

2026-04-16 00:21