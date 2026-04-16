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都更中繼宅漏了板橋 議員促規畫 確保弱勢居住權益

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北三重都更中繼宅有35戶。記者葉德正／攝影
新北三重都更中繼宅有35戶。記者葉德正／攝影

新北市府推都更中繼宅，二○二七年將擴增至四百戶，民代反映都更熱區板橋一處也沒有。民團主張，理想的中繼宅是讓住戶能就近安置，高齡、身障者對原有社會網絡依賴度高，跨區搬遷適應成本高，也影響意願。

議員山田摩衣說，中繼宅設於新莊、三重土城，板橋未納入規畫，要求市府在二○二七年達成四百戶目標時，應納入板橋，確保弱勢居住權益。

城鄉局表示，中繼宅以短期安置弱勢為主，對象包含都更案內六十五歲以上長者、五十五歲以上原住民、下肢障礙者、身心障礙者雙老家庭及海砂屋原住戶，會視需求滾動調整資格。入住率百分之十六，部分住戶考量地點與生活便利性，傾向留在原生活圈租屋。市府與租賃公會合作，引入包租代管作為補充管道。

針對板橋未設中繼宅，城鄉局長黃國峰表示，短期將盤點既有社宅釋出使用，長期則尋覓基地分階段推動。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡說，高齡、身障者對原有生活圈與社會網絡依賴程度高，若中繼宅距離過遠，易產生適應困難，降低搬遷意願。國外研究指出，長者搬遷後平均需要一點七年適應新環境，中繼安置不只是居住問題，更涉及生活支持與社會連結。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱表示，中繼宅理想模式是在各行政區分散配置、就近安置，降低搬遷對生活、工作與就學的衝擊。現行集中設置做法，是在資源有限下的折衷方案，建議強化包租代管制度，在都更案周邊尋找合適房源，讓住戶有多元選擇，可選自行租屋、包租代管或入住中繼宅，形成多軌並行安置模式。

山田摩衣 三重 土城

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