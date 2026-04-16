聽新聞
0:00 / 0:00
都更中繼宅漏了板橋 議員促規畫 確保弱勢居住權益
新北市府推都更中繼宅，二○二七年將擴增至四百戶，民代反映都更熱區板橋一處也沒有。民團主張，理想的中繼宅是讓住戶能就近安置，高齡、身障者對原有社會網絡依賴度高，跨區搬遷適應成本高，也影響意願。
議員山田摩衣說，中繼宅設於新莊、三重、土城，板橋未納入規畫，要求市府在二○二七年達成四百戶目標時，應納入板橋，確保弱勢居住權益。
城鄉局表示，中繼宅以短期安置弱勢為主，對象包含都更案內六十五歲以上長者、五十五歲以上原住民、下肢障礙者、身心障礙者雙老家庭及海砂屋原住戶，會視需求滾動調整資格。入住率百分之十六，部分住戶考量地點與生活便利性，傾向留在原生活圈租屋。市府與租賃公會合作，引入包租代管作為補充管道。
針對板橋未設中繼宅，城鄉局長黃國峰表示，短期將盤點既有社宅釋出使用，長期則尋覓基地分階段推動。
崔媽媽基金會執行長呂秉怡說，高齡、身障者對原有生活圈與社會網絡依賴程度高，若中繼宅距離過遠，易產生適應困難，降低搬遷意願。國外研究指出，長者搬遷後平均需要一點七年適應新環境，中繼安置不只是居住問題，更涉及生活支持與社會連結。
OURs都市改革組織秘書長彭揚凱表示，中繼宅理想模式是在各行政區分散配置、就近安置，降低搬遷對生活、工作與就學的衝擊。現行集中設置做法，是在資源有限下的折衷方案，建議強化包租代管制度，在都更案周邊尋找合適房源，讓住戶有多元選擇，可選自行租屋、包租代管或入住中繼宅，形成多軌並行安置模式。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。