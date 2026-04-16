新北大力推動多元都更 申請倍增

新北屋齡逾三十年老舊宅近九十五萬戶，占全市總數約二分之一，市府近年加大力道推多元都更，二○一九年迄今申請二千二百○二案，核准一五四六案，申請倍增，熱區為板橋、中和、三重。藍綠議員認為，都更整體成效雖有進展，仍存在區域落差與制度瓶頸，呼籲強化配套與誘因。

城鄉局長黃國峰昨在市政會議做專案報告，他表示，透過成立新北住都中心、擴大專業輔導及行政精進，審查從平均三年縮短至一年半，也加速危險建物重建。永和大陳地區公辦都更歷經七○年未整建，如今分七單元、總面積八點六七公頃，成為指標案例。

市長侯友宜說，新北以「點、線、面」策略推動城市發展，透過都市更新、捷運建設與整體開發並進，讓城市面貌改變。

「點」的部分，近八年都更申請量達過去二十年總和的五點二倍；社宅已興建二點三萬戶，未來規畫達四點一萬戶；「線」以三環六線為骨幹，捷運局推動三十七處開發案，捷運到哪、都更做到哪；「面」是透過二十四處整體開發案重塑城市結構，創造十萬九千坪公益回饋空間，省公帑五百四十四億元、挹注市庫六百二十三億元。

議員劉美芳說，都更案量成長反映預審制度與行政簡化有效果，耐震不足、海砂屋等高風險住宅面臨整合困難，進度牛步，都更案集中於商業價值較高區域，板橋浮洲等地誘因不足，市民對居住安全的急迫感仍存在，市府應從被動受理轉為主動推動，盤點建物條件並深入社區溝通。

議員顏蔚慈以三重、蘆洲等地為例，她說，當地老舊住宅地層條件較差，受容積率限制，建商投資意願不足、民眾信心低，影響都更進度。市府應依各區條件因地制宜提更細緻誘因與配套措施，避免冗長程序消磨參與意願。