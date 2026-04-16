聽新聞
0:00 / 0:00

北市首創節能降稅 民代憂老屋難達標 財政局：新舊屋皆有機會

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

北市全國首創「節能降稅」新政，取得建築能效標示第一級以上的房屋，可減徵房屋稅標準單價百分之五。跨黨派議員質詢指出，新成屋易達標，但北市有六、七成是老房屋，難享新政。財政局回應，新、舊屋皆有機會，將跨局處協助民眾申請。

民眾黨議員林珍羽指出，「節能降稅」受惠的對象要取得「高能效標示」，例如淨零、零碳建築，但通常是高總價的新成屋或指標性的建案才符合，北市老舊建築多，對這項新政完全無感。民進黨議員顏若芳也說，像中山、大同區超過五十年的房子占多數，且多數沒有管委會，是個人自己申請、還是要透過管委會申請？

國民黨議員詹為元指出，老房子消防安檢、公安申報，已經搞得住戶七葷八素，更不要談如何去申請節效標示，最好的方式是和建管處合作，整建維護老屋時，一併宣導節能減稅。

財政局稅捐處指出，建築能效評估三個主要重點，第一個是空調系統，如冷氣、通風系統用電效率；第二個是建築外殼，如牆面、屋頂、門窗的隔熱效果；第三個是照明系統，如燈具是否節能、省電等，不論新舊建築物均有機會；另外申請人包括起造人、所有權人、管委會等，採「先評定、取得認可證書、內政部通報減稅」。

稅捐處說，今年房屋稅開徵繳款書將加註建築能效標示減稅說明，也將與建管處合作，當民眾申辦建照或老舊房屋修繕補助業務時，提供申請節能降稅資訊。

相關新聞

北北基桃步行減碳 每月廿萬步達標送折抵金

力推節能減碳，台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、新北副市長劉和然、桃園副市長蘇俊賓昨共同宣布「我的減碳存摺」升級為二點○，五月一日起將步行也納入減碳計算，也拋出「中央不做地方做」，北台四縣市當「領頭羊」，帶頭減碳。

北市首創節能降稅 民代憂老屋難達標 財政局：新舊屋皆有機會

北市全國首創「節能降稅」新政，取得建築能效標示第一級以上的房屋，可減徵房屋稅標準單價百分之五。跨黨派議員質詢指出，新成屋易達標，但北市有六、七成是老房屋，難享新政。財政局回應，新、舊屋皆有機會，將跨局處協助民眾申請。

父親捐腎 母親捐肝 罕病兒靠器官移植延續生命

十二歲許小弟於出生四個月確診罕見疾病先天性肝臟纖維化、先天性膽管擴張症，合併肝纖維化及脾臟腫大，肝、腎功能不佳。為拯救兒子，許爸、許媽早做準備，減重、調養身體，各自捐腎、捐肝，一年內完成「接力式活體器官移植」，締造罕見、高難度的兒童活體器官移植紀錄。

專家：推動器官捐贈 關鍵在社會文化觀念與教育

我國器官捐贈率始終偏低，每百萬人口僅約二至五人，與美國十至廿人的水準相比，有著差距明顯。台大醫院器官勸募暨移植中心主任陳益祥點出兩大關鍵，一為傳統「身體完整」（全屍）的觀念，以及簽署器捐同意書，最終常因家屬不捨而中止，無法貢獻大愛。

道安危機 老人機車自撞傷亡十年翻倍

「碰！」一聲沉悶巨響，機車騎士自撞路旁電線桿後重摔倒地，這樣的事故場景，每年上演逾三萬次。據統計，全國機車自撞事故數十年增加近五成，凸顯道路安全與交通管理仍有缺失。

危險因素多 電線桿成最大殺手

夜深路靜，台三線山區彎道蜿蜒，一名騎士在轉彎瞬間車頭偏離，隨即撞上路旁電線桿，轟隆巨響，倒地騎士奄奄一息。新竹縣政府統計，機車自撞死亡事故中，高達六成為撞電線桿，交通單位更觀察到，撞擊電線桿時受力面積較小，往往加劇傷害程度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。