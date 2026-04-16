北市首創節能降稅 民代憂老屋難達標 財政局：新舊屋皆有機會

北市全國首創「節能降稅」新政，取得建築能效標示第一級以上的房屋，可減徵房屋稅標準單價百分之五。跨黨派議員質詢指出，新成屋易達標，但北市有六、七成是老房屋，難享新政。財政局回應，新、舊屋皆有機會，將跨局處協助民眾申請。

民眾黨議員林珍羽指出，「節能降稅」受惠的對象要取得「高能效標示」，例如淨零、零碳建築，但通常是高總價的新成屋或指標性的建案才符合，北市老舊建築多，對這項新政完全無感。民進黨議員顏若芳也說，像中山、大同區超過五十年的房子占多數，且多數沒有管委會，是個人自己申請、還是要透過管委會申請？

國民黨議員詹為元指出，老房子消防安檢、公安申報，已經搞得住戶七葷八素，更不要談如何去申請節效標示，最好的方式是和建管處合作，整建維護老屋時，一併宣導節能減稅。

財政局稅捐處指出，建築能效評估三個主要重點，第一個是空調系統，如冷氣、通風系統用電效率；第二個是建築外殼，如牆面、屋頂、門窗的隔熱效果；第三個是照明系統，如燈具是否節能、省電等，不論新舊建築物均有機會；另外申請人包括起造人、所有權人、管委會等，採「先評定、取得認可證書、內政部通報減稅」。

稅捐處說，今年房屋稅開徵繳款書將加註建築能效標示減稅說明，也將與建管處合作，當民眾申辦建照或老舊房屋修繕補助業務時，提供申請節能降稅資訊。